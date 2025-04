M jak miłość, odcinek 1869: Były mąż Doroty połączy ją z Bartkiem. Weźmie sprawy w swoje ręce! - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1869 - wtorek, 29.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Dorota wróci do Bartka w 1869 odcinku "M jak miłość", ale zanim w finałowej scenie ich miłość zatriumfuje nie zabraknie kolejnych przeszkód. Jedną z nich będzie oczywiście Natalka, która Kawecka zobaczy w łóżku męża i ich małżeńskiej sypialni. Nie ma się co dziwić, że przez Natalię zraniona Dorota wyjedzie z Grabiny jeszcze przed spotkaniem z Bartkiem. Ale przeznaczenie nie pozwoli na to, by zakochani dłużej żyli z dala od siebie.

To dlatego w 1869 odcinku "M jak miłość" Dorota będzie się bała spotkania z Bartkiem

Mimo lęku Doroty przed tym co nieuniknione, w 1869 odcinku "M jak miłość", najbliżsi nie odpuszczą i będą namawiali ją do jak najszybciej rozmowy z mężem, wyznania całej prawdy o odejściu od niego w dniu ślubu, leczeniu w szpitalu w Bostonie i pokonaniu raka. Fakt, że Dorota będzie już całkiem zdrowa, że ostatecznie wygra walkę ze złośliwym guzem mózgu będzie miał ogromny wpływ na decyzję, którą podejmie, a która wcale nie przyjdzie jej łatwo.

- Dorota boi się konfrontacji z Bartkiem. Nie chce po raz drugi go skrzywdzić. Zdaje sobie sprawę przez jakie piekło musiał przejść, ale też nie widziała innego wyjścia. Dorota bardzo się boi, że stanięcie w prawdzie i powiedzenie, że żyje, kocham cię, bądźmy razem, już wszystko będzie dobrze, ta bajka będzie miała happy end, że na to wszystko jest już za późno, że nie zasługuje na drugą szansę - wyjaśniła Iwona Rejzner w "Kulisach serialu M jak miłość".

Tomasz w 1869 odcinku "M jak miłość" nie pozwoli, by Dorota ukrywała się przed Bartkiem

Spotkanie wyleczonej Doroty w domu Ady w 1869 odcinku "M jak miłość" będzie dla Tomasza zupełnie nierealne. W pierwszej chwili Kawecki nie uwierzy, że widzi przed sobą byłą żonę, zdrową i przede wszystkim żywą. - To jest po prostu cud... - przyzna Kawecki.

Dość szybko Tomasz w 1869 odcinku "M jak miłość" zorientuje się, że Dorota waha się, czy powiedzieć Bartkowi prawdę, czy ujawnić się przed mężem, że wcale nie zmarła, że żyje i jedyne o czym teraz marzy, to by znów byli razem. Ponieważ jednak Kawecki widział w jakim stanie jest Lisiecki, jak nie pogodził się z odejściem ukochanej, postanowi wziąć sprawy w swoje ręce. Nie pozwoli, by Dorota dłużej ukrywała się przed Bartkiem.

- Nic nie wskazuje na to, aby Dorota miała żyć, ale gdzieś w podświadomości, gdzieś intuicja podpowiada w jakiś subtelny sposób, że coś jest na rzeczy, coś jest nie tak, coś jest nie do końca wyjaśnione... Tomasz nie bardzo rozumie, dlaczego Dorota nie chce wyjaśnić całej sytuacji i dlaczego nie chce się spotkać z Bartkiem. Dlatego chyba postanowił trochę zadziałać w tej sprawie i zrobić coś od siebie - uchylił rąbka tajemnicy Ziemowit Wasielewski w "Kulisach serialu M jak miłość".

Tomasz w 1869 odcinku "M jak miłość" zorganizuje spotkanie Doroty i Bartka w restauracji. Najpierw sprowadzi tam Lisieckiego, a potem swoją byłą żonę, która wreszcie pokaże się ukochanemu, stanie przed nim twarzą w twarz. Ciąg dalszy będzie łatwy do przewidzenia, a zdjęcia z powrotu Doroty do Bartka zobaczycie w naszej GALERII ZDJĘĆ.