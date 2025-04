Barwy szczęścia, odcinek 3178: Tomasz odnajdzie martwego Henryka! Kto zabije Kępskiego? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3178 - piątek, 25.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3178 odcinku "Barw szczęścia" Tomasz zjawi się w rodzinnym domu Kępskich tuż po tym jak jego ojciec wymieni zamki, aby Wanda (Maja Barełkowska) nie mogła dostać się do środka po swoje rzeczy, a w tym niezbędne dokumenty.

Kępski postanowi interweniować w sprawie matki, tym bardziej, że w tym samym czasie dojdzie także do zaginięcia Wiktora, który ponownie nie zjawi się na noc w domu, czym mocno zaniepokoi Grażynę (Kinga Suchan). A już zwłaszcza, gdy okaże się, ze chłopak nie zjawił się także w pracy. I w tej sytuacji w 3178 odcinku "Barw szczęścia" Kępski zdecyduje się już niezwłocznie udać do ojca i dozna szoku!

Makabryczne odkrycie Tomasza w rodzinnym domu Kępskich w 3178 odcinku "Barw szczęścia"!

A wszystko przez to, że w 3178 odcinku "Barw szczęścia" Henryk i jemu nie otworzy mu drzwi! Oczywiście, Tomasz spróbuje się dobić, ale niestety bezskutecznie.

I wtedy przyjdzie mu do głowy, że być może ojciec zostawił gdzieś otwarte okno i od razu przejdzie na tył domu. Kępski zacznie zaglądać do środka, gdzie w końcu dostrzeże nieprzytomnego seniora, który będzie leżał na ziemi.

I wówczas bez wahania zbije szybę i wkroczy do środka! W 3178 odcinku "Barw szczęścia" Tomasz natychmiast podbiegnie do ojca i spróbuje go ocucić, ale niestety bezskutecznie...

- Tato!… Słyszysz mnie?… Tato, odezwij się! Proszę, tato!!! - zacznie błagać Tomasz, ale niestety Henryk nie odezwie się już ani słowem.

Kto będzie odpowiedzialny za śmierć Henryka w 3178 odcinku "Barw szczęścia"?

Oczywiście, w 3178 odcinku "Barw szczęścia" Kępski od razu zadzwoni po pomoc, ale przybyli na miejsce ratownicy nie będą mieć dla niego dobrych wieści. A to dlatego, iż okaże się Henryk jest martwy! Mężczyźni stwierdzą zgon seniora, a swoje śledztwo od razu zacznie i policja!

A wszystko przez to, iż nie będzie takie pewne, czy Kępski umrze sam śmiercią naturalną, czy ktoś mu w tym nie pomoże! I w tej sytuacji do akcji od razu wkroczą funkcjonariusze!

I już w 3179 odcinku "Barw szczęścia" od razu będą mieli 1 podejrzanego, którym oczywiście stanie się Wiktor! I to nie bez przyczyny, gdyż przecież zniknie w dniu śmierci swojego biologicznego ojca, którego szczerze będzie nienawidził za to, co zrobił jego matce i byłej kochance Madzi (Natalia Sierzputowska)!

Tym bardziej, że do tej pory nie poniesie za to żadnej odpowiedzialności, aż do teraz, z czego z resztą sam się ucieszy i to jeszcze w obecności Kodura (Oskar Stoczyński), któremu już wcześniej Kępski skarżył się na swojego syna!Czy to właśnie Wiktor zabije Henryka? A może zrobi to jednak ktoś inny? Tego dowiemy się już niebawem!