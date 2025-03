Barwy szczęścia, odcinek 3142: Fatalny finał wycieczki Reginy i Justina po Sycylii. Franek przyzna się do błędu - ZDJĘCIA, WIDEO

"Barwy szczęścia" odcinek 3142 - środa, 5.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Regina i Justin w 3142 odcinku "Barw szczęścia" na Sycylii nie będą mieli co liczyć na romantyczne chwile we dwoje! Zaraz po przyjeździe na wyspę zorientują się, że w sąsiedni pokoju w hotelu zameldował się Franek. Kochanków czeka wielkie rozczarowanie, bo Franek nie cofnie się przed niczym, by popsuć im sycylijskie wakacje. Będzie miał tylko jeden cel - odzyskać Reginę i razem z nią wrócić do domu!

Franek w 3142 odcinku "Barw szczęścia" będzie śledził Reginę i Justina na Sycylii

Piekielny plan Franka zacznie działać już w 3142 odcinku "Barw szczęścia". Przez kilka następnych dni będzie podążał za Reginą i jej młodszym kochankiem krok w krok, psując im każdą wspólną chwilę. Nie będą mieli ani minuty dla siebie podczas romantycznej wycieczki skuterem po Sycylii, rejsu po zatoce, kolacji przy świecach czy w czasie relaksu na plaży.

Już w odcinku 3142 "Barw szczęścia" Justin zabierze ukochaną na przejażdżkę po wyspie, ale w drodze zepsuje się ich skuter. Wtedy znów pojawi się Franek, który uratuje żonę!

- Przyślą pomoc drogową za dwie godziny... Dwie godziny czekania? Czy oni oszaleli?!

- To może ty sobie tu poczekaj, a ja odstawię Reginę do hotelu? - rzuci z kpiną do rywala.

Regina i Franek w 3142 odcinku "Barw szczęścia" odbędą szczerą rozmowę o ich małżeństwie

W finale skłócona para w 3142 odcinku "Barw szczęścia" zdecyduje się na szczerą rozmowę, podczas której Franek przyzna się do serii popełnionych błędów, do tego, że sam wepchnął Reginę w ramiona Justina. Dlatego będzie w stanie wybaczyć żonie zdradę, romans z młodszym chłopakiem i zacząć wszystko od nowa.

Autor:

Barwy szczęścia. Konfrontacja Franka z Justinem! Zabrał mu Reginę, ale syna nie odda Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Zawsze marzyłem, że znajdziemy się we dwoje w takim miejscu. Gdybym o ciebie zadbał… O uczucie, przyjemności, przygody… A nie tylko użerał się z życiem, kredytami, deweloperem, który nie chciał wybudować naszego mieszkania… Taka jest prawda: schrzaniłem to koncertowo. Wiem o tym. Nie zabrałem cię nawet w podróż poślubną, choć obiecywałem… Bo zawsze było coś „ważniejszego”! A teraz przyjechałaś tu z innym. Zrozumiałem swoje błędy i dlatego jestem. Nie wybaczyłbym sobie, gdybym nie spróbował o ciebie zawalczyć. Ostatni raz... - wyzna Franek.

Regina nie wróci do Franka w 3142 odcinku "Barw szczęścia"

Co na to Regina w 3142 odcinku "Barw szczęścia"? Przypomni Frankowi, że wiele razy o tym rozmawiali, mówiła mu, że ich życie nie jest takie, o jakim marzyła, że mąż zapomina o tym, co najważniejsze. Ale Franek będzie widział inaczej to, że zaniedbywał ukochaną, że nie był dla niej taki jak teraz Justin.

- Uważałem, że trzeba się trochę poświęcić, znieść niewygody, żeby potem było lepiej... - Tylko że nie ma już żadnego potem! - Ja w głębi duszy ciągle wierzę w naszą wspólną przyszłość. Obrączkę ciągle nosisz… Nawet tutaj, z nim… - zauważy Franek w 3142 odcinku "Barw szczęścia".

Czy Franek odzyska Reginę na Sycylii w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia"?

Na tym nie koniec miłosnych zawirowań w serialu "Barwy szczęścia" w kolejnych odcinkach. Czy Franek odzyska Reginę podczas wyjazdu na Sycylię? Po kilku dniach straci cierpliwość, zmieni taktykę i zamiast Reginę adorować, postanowi odsunąć od żony Justina. A do romantycznej gry wkroczy przy okazji piękna Włoszka Emma (w tej roli Ilenia Tumino), którą Justin będzie oczarowany.