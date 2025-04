Barwy szczęścia, odcinek 3173: Cezary ostrzeże Andrzeja przed Józefiną! Oszust uśpi jego czujność - WIDEO, ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3173 - czwartek, 17.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Relacja między Andrzejem i Cezarym w 3173 odcinku "Barw szczęścia" rozwinie się dalej po myśli oszusta, który już omotał Józefinę, sprytnymi sztuczkami sprawił, że Rawiczowa nie podejrzewa go o żadne złe intencje. W końcu kupiła mu rodowy pałac, wzięła kredyt pod zastaw stadniny, by Andrzej odzyskał utraconą przed laty posiadłość.

Andrzej ukradnie biżuterię Józefiny w 3173 odcinku "Barw szczęścia"?

Tyle tylko, że Zastoi-Modelskiemu to nie wystarczy i w 3173 odcinku "Barw szczęścia" zainteresuje się też klejnotami przyszłej żony, wartą duże pieniądze biżuterią, która u Rawiczów była od pokoleń. Bez większego trudu przekona Józefinę, żeby powierzyła mu kosztowności, weźmie biżuterię do swojego znajomego jubilera, by je odświeżył z okazji ich ślubu... To będzie tylko część planu Andrzeja przejęcia majątku Józefiny!

Cezary w 3173 odcinku "Barw szczęścia nie dopuści do tego, by Andrzej był ofiarą Józefiny

Tymczasem niczego nieświadomy Cezary w 3173 odcinku "Barw szczęścia" postanowi ostrzec przyszłego ojczyma przed swoją matką. Jego także Andrzej przekonał do siebie na tyle, by Rawicz uwierzył, że "arystokrata" to dobry, uczciwy mężczyzna, który szczerze kocha Józefinę i chce z nią wziąć ślub jak z bajki.

