Barwy szczęścia, odcinek 3175: Romeo wykorzysta Ewę! Po zaliczeniu powie, że nie chce z nią być - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3175 - wtorek, 22.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3175 odcinku "Barw szczęścia" Witek zacznie dopytywać Romeo o jego relację z Ewą! I to nie bez powodu, gdyż po pierwszej pozytywnej ocenie Włocha z języka polskiego, którą osiągnie właśnie dzięki pomocy Walawskiej, nastolatkowie urwą się z lekcji i wspólnie wybiorą się do kina.

Przyjaciel Złotego postanowi odwdzięczyć się swojej koleżance za wsparcie i zaproponuje jej wspólne wagary, na co wzorowa uczennica 1 raz w swoim życiu przystanie, gdyż odbierze to jako zaproszenie na randkę od chłopaka, który naprawdę będzie jej się podobał. Tyle tylko, że Romeo będzie miał co do niej zupełnie inne podejście, z czego w 3175 odcinku "Barw szczęścia" zwierzy się tylko Witkowi!

Ewa będzie dla Romea tylko koleżanką w 3175 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3175 odcinku "Barw szczęścia" Romeo da przyjacielowi jasno do zrozumienia, że Ewa jest dla niego wyłącznie koleżanką! Tym bardziej, że wcale nie będzie szukał dziewczyny, choć zarówno Walawska, jak i Ewelina (Amelia Listwoń) będą starać się o jego względy, co Witek bez trudu zauważy i od razu ostrzeże przed tym swojego kumpla!

Tyle tylko, że w 3175 odcinku "Barw szczęścia" Włoch to zbagatelizuje, zupełnie nieświadomy tego, że Złoty ma naprawdę rację, która niestety wcale nie skończy się dobrze!

- Zaprosiłem ją do kina, bo pomogła mi z tym wypracem… Lubię ją, ale nie szukam dziewczyny! - oświadczy mu Romeo.

- Ale zdaje się, że one szukają ciebie? - zauważy Witek.

- Może… ale Ewa to jest amica… Come si dice? Kumpel! - wyjaśni mu Włoch.

- Ciekawe, czy Ewa chce być tylko twoim „kumplem”... - rzuci słusznie Złoty.

Zakochana Walawska zacznie szaleć z zazdrości o Romea w 3175 odcinku "Barw szczęścia"!

A wszystko przez to, że w 3175 odcinku "Barw szczęścia" Romeo faktycznie wpadnie w oko nie tylko Ewelinie, ale także i Ewie, która zwierzy się ze swoich sercowych rozterek Weronice (Maria Świłpa)!

Walawska przyzna swojej starszej koleżance, że po ich wspólnym wyjściu Włoch zaczął się jej jeszcze bardziej bardziej podobać i tym gorzej jest jej znieść obecność Markowskiej, która także będzie miała na niego chrapkę! I oczywiście nie odpuści, zwłaszcza, gdy dowie się o ich wspólnym wyjściu.

I to w 3175 odcinku "Barw szczęścia" zacznie już straszliwie irytować i jej przyjaciółkę, która będzie aż szaleć z zazdrości o przystojnego Włocha! Mimo iż on wcale nie będzie zainteresowany ani ją, ani Eweliną...

- On się wszystkim dziewczynom podoba... Ewelina wprost go podrywa! To jest nawet żenujące, widać na kilometr! - zwierzy się jej Ewa.

- Złości cię to… - dostrzeże Weronika.

- Nie chcę się kłócić z Eweliną o chłopaka. To moja najlepsza przyjaciółka!… Na razie unikam Romiego… - przyzna smutno Walawska.

- A jeśli ona z nim będzie? - dopyta Ciesielska.

- Nie chcę, żeby z nim była... I źle mi z tym, że tak w ogóle myślę! Nie wiem, co robić... - spuentuje rozchwiana nastolatka, której starsza koleżanka z pewnością pośpieszy z radą. Ale czy dobrą? Przekonamy się już niebawem!