Barwy szczęścia, odcinek 3148: Regina wyzna, że nigdy nie kochała Justina. Po wszystkim wyśle mu SMS

„Barwy szczęścia" odcinek 3148 - czwartek, 13.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Justin chciałby się oświadczyć Reginie na Sycylii, ale targają nim obawy. On kocha ją z całego serca, ale ona nie do końca jest zdecydowana, czy w ogóle chce z nim być. Nie chciała nawet z nim zamieszkać w pięknej willi, jaką jeszcze w Warszawie dla nich wynajął, nie wniosła o rozwód z Frankiem. Na wyspę przyjechał z czerwonym pudełeczkiem, ale czy się oświadczy…? W 3144. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Justin wyjmie z kieszeni pudełeczko… niebieskie i podaruje ukochanej bransoletkę. Czapla podziękuje i powie, że bała się oświadczyn. Nie to chciałby usłyszeć zakochany Skotnicki. Przyzna się, że nie zrobiłby tego, bo bałby się odmowy, że jeszcze trochę poczeka…

Rozstanie Reginy i Justina w 3147. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3147. odcinku serialu „Barwy szczęścia”, wciąż na Sycylii, Justin zobaczy, jak Franek całuje Reginę, a ona mu się odwzajemnia pocałunkiem. Wstrząśnięty pojmie, że już po wszystkim… Czapla woli zostać z mężem. Nie będzie jej o nic prosił, tylko wróci do hotelu, napisze pożegnalny list i się wyprowadzi. Regina wróci do Polski z Falkowskim.

W 3148. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Regina powie Kasi, że kocha Franka

W 3148. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Regina i Kasia spotkają się, by porozmawiać o ważnych sprawach, jakie wydarzyły się w ich życiu. Górka o procesie, który dopiero przed nią, a Czapla o podróży na Sycylię i rewolucyjnych zmianach, jakie przyniosła. Wyzna Kasi, że wróciła do Franka, bo to jego kocha, a do Justina ma tylko sentyment:

- Na Sycylii coś odżyło, znów poczułam te emocje, jak na początku naszego związku.

Po zakończeniu relacji z Justinem – któremu nieźle pozawracała głowę - Regina wyśle mu SMS:

„Naprawdę mi przykro, że tak wyszło. Przepraszam."

Skotnicki jej nie odpisze. Czy to dziwne…?

Cytat za: Swiatseriali.interia.pl