Barwy szczęścia, odcinek 3144: Justin boi się odrzucenia. Zamiast pierścionka podaruje Reginie coś innego – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3144 - piątek, 07.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Justin kocha Reginę. Od dawna wszystko co robi, robi dla niej i z myślą o niej. Chciałby związać się z nią na stałe. Czy jego marzenie się spełni…?

Justin i czerwone pudełeczko w 3144. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3144. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Justinowi zepsuje się bardzo ważne czerwone pudełeczko z… pierścionkiem zaręczynowym? Będzie zmuszony poprosić Olę (Michalina Robakiewicz) o pomoc. Powie jej, że to sprawa życia i śmierci. Recepcjonistka weźmie go do hotelowego sklepiku, by coś znaleźć.

Justin i oświadczyny w 3144. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3144. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Justin będzie wreszcie sam z Reginą nad brzegiem morza i poprosi ją, by zamknęła na chwilę oczy. Czy właśnie nadchodzi ta wielka chwila…? Czapla przypomni sobie, jak zawiązał jej opaskę na oczach, gdy chciał jej pokazać willę, którą dla niej wynajął, więc pogrozi mu palcem:

- Mam nadzieję, że znowu nie przesadzisz z niespodzianką?

Nie przesadzi. Zamiast czerwonego pudełeczka wyjmie niebieskie, a z niego bransoletkę. Zapnie ją Reginie na nadgarstku.

- A powiedz mi, co ty pomyślałaś na początku, kiedy poprosiłem cię, żebyś zamknęła oczy i wyciągnęła rękę? - zapyta ją testując jej uczucia.

- Wiesz co… Bałam się, że…

- Spokojnie. Nie zrobiłbym ci tego. Sobie bym nie zrobił nawet. Chyba bałbym się odmowy. Poczekam jeszcze trochę – powie nieśmiało Justin.

- Całe szczęście, bo mam jeszcze przed sobą dużo formalności – odpowie wymijająco Czapla.

- Wiem, nawet jeszcze nie zaczęłaś – stwierdzi Justin mając na myśli złożenie pozwu o rozwód z Frankiem.

- Jakoś nie miałam do tego głowy. Ale nie psujmy sobie tej chwili – ucieknie od tematu Regina sugerując, by skupili się na pięknym widoku.