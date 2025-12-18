Barwy szczęścia, odcinek 3292: Zdzisio zamieszany w porwanie Łukasza?! Policja znajdzie porzuconą taksówkę Cieślaka – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3292 - poniedziałek, 12.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3291. odcinku serialu „Barwy szczęścia” starania Kodura, by odnaleźć Łukasza, nie przyniosą rezultatów. Na pewno stało się coś złego, bo Sadowski nie zostawiłby bliskich bez informacji o tym, co się z nim dzieje.

Celina obwini się za zniknięcie Łukasza - odcinek 3291 „Barw szczęścia”

W 3291. odcinku serialu „Barwy szczęścia” śledztwo Kodura utknie w martwym punkcie. Po Łukaszu nie będzie śladu. Na prośbę Kasi (Katarzyna Glinka) Celina (Orina Krajewska) spotka się z nią, ale ona też nie będzie nic wiedzieć. Nie będzie żadnego punktu zaczepienia. Brońska zacznie żałować, że zgodziła się na prośby byłego kochanka, który znowu chciał pracować jako detektyw. Chciał przecież żyć inaczej, pisał książkę – tego powinien był się trzymać.

Po Łukaszu zostanie tylko pusty samochód Zdzisia - odcinek 3292 „Barw szczęścia”

W 3292. odcinku serialu „Barwy szczęścia” nastąpi przełom w śledztwie dotyczącym nagłego zniknięcia Łukasza. Dochodzenie ruszy do przodu dzięki rutynowej procedurze sprawdzenia lokalizacji ostatniego logowania telefonu Sadowskiego – od tego śledczy powinni byli zacząć na samym początku. Dane wskażą na Mińsk Mazowiecki. Monitoring na miejscu pomoże doprecyzować miejsce, gdzie ostatnio przebywał Łukasz. Okaże się, że właśnie tam stoi porzucony samochód Zdzisia. A co z Sadowskim? Czy za jego uprowadzeniem stoi mafia? Czy może to Agnieszka zwabiła go do domku nad jeziorem, o którym wspomniała Kasi? Niedaleko Mińska Mazowieckiego jest rezerwat przyrody Bagno Pogorzel z mnóstwem domków do wynajęcia...