Barwy szczęścia, odcinek 3291: Celina ruszy na poszukiwanie Łukasza. Obwini się za jego zniknięcie - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3291 - piątek, 09.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Widzowie serialu „Barwy szczęścia” zastanawiają się, czy Łukasz i Celina będą znowu razem. Zwłaszcza że w 3278. odcinku on rozstał się z Agnieszką (Katarzyna Tlałka) w taki sposób, by nie miała wątpliwości, że to ostateczny koniec. Zaraz potem Brońska poprosiła go o pomoc przy swoim śledztwie i Sadowski z ulgą zapomniał o kochance. Razem z Celiną pomogli ująć gangsterów przemycających narkotyki. Ale ta akcja może mieć wysoką cenę. Kodur (Oskar Stoczyński) ostrzeże ich, że gang może szukać na nich zemsty.

Łukasz i Celina stworzeni dla siebie w serialu „Barwy szczęścia”?

W serialu „Barwy szczęścia” Łukasz poprosił Celinę o więcej zleceń detektywistycznych. Kiedy zapytała, czy Agnieszka nie będzie zazdrosna o spędzany razem z nią czas, usłyszała, że z tym kłopotem Sadowski już sobie poradził. A pisanie książki nie umywa się do nocy zarwanej z powodu obserwacji, podobnie jak „słusznie zarobiona kontuzja”. No i, oczywiście, ta adrenalina… Jej zastrzyk zawsze jest przez niego mile widziany. Przez całą tę wymianę zdań było widać chemię między nimi – reaktywację dawnego pociągu, jaki do siebie czuli. Gdyby Agnieszka mogła to widzieć, wpadłaby w szał.

Celina zrobi wszystko, by odnaleźć Łukasza - odcinek 3291 „Barw szczęścia”

W 3291. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Łukasz zniknie jak kamień w wodę. Niestety, Kodur nie wpadnie na jego żaden trop. Sadowski zapadnie się pod ziemię. Kasia poprosi Celinę, by informowała ją o wszystkim, czego zdoła się dowiedzieć – jako była już żona Łukasza nie może liczyć na to, że Marcin będzie do niej dzwonił z każdą nowiną. Kiedy się spotkają z Górką, będzie jasne, że Celina wini się za to, że Sadowski znowu zaczął się angażować w detektywistyczną robotę:

- On naprawdę chciał żyć inaczej... Cieszył się z pisania książki... Poprosiłam go o przysługę… Niepotrzebnie! (...) Obiecuję ci, że zrobię wszystko, żeby go odnaleźć...