Barwy szczęścia, odcinek 3288: Tolek złoży u Natalii pozew o rozwód z Irenką. Nie będzie piątym kołem u wozu – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3288 - wtorek, 06.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3288. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Tolek i Irenka pokłócą się o Waldka. Koszyk już dłużej nie wytrzyma mieszkania z nim pod jednym dachem. I nie tylko mieszkania – żona zdecyduje bowiem, że nawet na wspólny urlop mają pojechać razem z jej czterdziestokilkuletnim synem. Tolek spakuje walizki, a wtedy Wyszyńska zrozumie, że to nie przelewki. Nie zdoła go zatrzymać, bo kiedy Koszyk postawi jej ultimatum – on albo Waldek – ona się zawaha, a wówczas zjawi się Zdzisio (Zbigniew Buczkowski) i Koszyk wsiądzie do jego taksówki z bagażami.

Tolek wprowadzi się do Basi w 3288. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3288. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Tolek zjawi się na progu Basi i poprosi o możliwość zatrzymania się u niej na kilka dni. Powie jej, że jego decyzja o rozstaniu z Irenką jest nieodwołalna. Grzelakowa zapewni go, że może u niej zostać, jak długo zechce.

Tolek wniesie o rozwód w 3288. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

Tolek będzie tak rozczarowany swoim małżeństwem i tak zdecydowany dokonać radykalnych zmian w swoim życiu, że w 3288. odcinku serialu „Barwy szczęścia" już następnego dnia spotka się z Natalią. Zjawi się w jej kancelarii i zakomunikuje:

- Chcę jak najszybciej złożyć pozew o rozwód.

Ale rozwodzenie nie pójdzie mu tak łatwo. Irenka nie da mu odejść. Przyjedzie do Basi i zaatakuje ją absurdalnymi oskarżeniami. Grzelakowa nie będzie przygotowana na taką awanturę.

