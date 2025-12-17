Barwy szczęścia, odcinek 3291: Strach Aldony przed wyjazdem z Borysem do Aleksa! Romeo znów ich oszuka i okradnie? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3291 - piątek, 9.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3291 odcinku "Barw szczęścia" Aldona i Borys zdecydują się wylecieć do Londynu na spotkanie z Aleksem. Tym bardziej, że Grzelakowa już mocno zatęskni za swoim synem, którego nie będzie widzieć od czasu jego wyjazdu na wymianę, bo przez Romea nie udało im się spędzić nawet wspólnych ferii zimowych. Ale tym razem jego matka już nie odpuści i sama postanowi polecić do niego wraz z Borysem, a dom i sklep zostawić właśnie pod opieką Włocha!

Grzelakowa będzie tak zabsorbowana spotkaniem z synem, że dopiero tuż przed wylotem w 3291 odcinku "Barw szczęścia" dopadną ją wątpliwości co do Włocha! I nic dziwnego, bo przecież nawet w trakcie ich obecności Romeo już ich oszukał i okradł i aż strach będzie pomyśleć, do czego mógłby się posunąć, gdyby został zupełnie sam!

Borys wstawi się za Włochem u Aldony w 3291 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3291 odcinku "Barw szczęścia" zaniepokojona Aldona zwierzy się ze swoich rozterek Borysowi. Jednak mąż w pierwszej chwili to zbagatelizuje, czym tylko dodatkowo ją zdenerwuje! Do tego stopnia, że jego wściekła żona już przestanie się patyczkować!

- Chyba tęsknota za Aleksem uśpiła mi rozsądek! Jak ja się mogłam zgodzić, żeby mu powierzyć sklep?... - zacznie zastanawiać się Aldona.

- Romeo wie, co i jak... Już pracowaliśmy razem. Co się może stać? - uzna Borys.

- A mam ci przypomnieć? - zaproponuje mu żona.

I wówczas w 3291 odcinku "Barw szczęścia" Borys od razu zrozumie, o co chodzi żonie. Ale w przeciwieństwie do niej nie podzieli jej obaw, gdyż uzna, że Romeo już dostał nauczkę i zrozumiał swój błąd, przez co drugi raz na pewno go nie popełni!

- O nie, Skarbulku, ja nie zapomniałem, że Romeo nas okradł, ale wszystko jest rozliczone! Daliśmy mu drugą szansę i ja nie wierzę, że mógłby nas kiedykolwiek znowu oszukać… - oceni jej mąż.

Grzelakowie nie zrezygnują z wyjazdu do Aleksa w 3291 odcinku "Barw szczęścia"!

Tyle tylko, że tym w 3291 odcinku "Barw szczęścia" wcale nie uspokoi żony, która będzie gotowa nawet odwołać ich plany! Ale mąż jej na to nie pozwoli i zdecydowanie postawi na swoim, w pełni ufając Romeo!

- A ja się będę całą drogę martwić!… Może jednak zostać? - zacznie rozmyślać Grzelakowa.

- Pakować się... i to biegusiem! Bo samolot na nas nie zaczeka! - postawi Grzelak.

Jednak czy w 3291 odcinku "Barw szczęścia" się na tym nie przejdzie? Czy Romeo faktycznie zachowa się wobec nich fair? A może historia znów zatoczy koło, a podejrzenia Aldony okażą się słuszne? Odpowiedź na to pytanie poznamy już niebawem!