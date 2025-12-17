Barwy szczęścia, odcinek 3286: Ola w końcu zamieszka z Justinem! Nie będzie mieć już innego wyjścia - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3286 - piątek, 2.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3286 odcinku "Barw szczęścia" Ola wreszcie zgodzi się zamieszkać z Justinem! Determinacja Skotnickiego w tym temacie popłaci, bo ukochana w końcu podejmie przełomową decyzję o wprowadzeniu się do niego. A stanie się to nie bez przyczyny, gdyż Zamilska w końcu się odważy i spędzi pierwszą wspólną noc z biznesmenem po założeniu u siebie stomii, co stanie się prawdziwym przełomem dla ich związku!

A to dlatego, że wówczas w 3286 odcinku "Barw szczęścia" Zamilska postanowi nie tylko odrzucić kuszącą ofertę pracy z Włoch i na dobre zostać w Polsce u boku Skotnickiego, który będzie ją do tego przekonywał, ale także wreszcie i z nim zamieszkać, o co starał się już od dawna! Ale dopiero po namiętnych chwilach razem, Ola się na to zgodzi! Czemu wtedy?

Ola i Justin po wspólnej nocy zrozumieją, że nie mogą już bez siebie żyć w 3286 odcinku "Barw szczęścia"!

Wszystko przez to, że w 3286 odcinku "Barw szczęścia" tak one przebiegną, że Ola w końcu pogodzi się ze swoim losem i wreszcie zapragnie żyć, tak samo jak przed założeniem stomii! Szczególnie, że, tak jak wcześniej zapewniał ją Justin, to niczego dla niego nie zmieni! Ale dla niej w tym momencie odczaruje się wszystko!

- Dziękuję… Za to, że znów chce mi się żyć - wyzna mu Ola.

Oczywiście, w 3286 odcinku "Barw szczęścia" Justin podzieli jej zdanie, mimo tego, iż będzie miał na karku problemy w hotelu! Ale u jej boku i przynajmniej na chwilę one pójdą w zapomnienie, aby mogli być razem ze sobą szczęśliwi!

- Przy tobie mi też się chce. Czyli nie mamy wyjścia - musimy żyć razem… - uzna Justin, a ukochana w końcu się z nim zgodzi i postanowi z nim zamieszkać!

Po wspólnym zamieszkaniu Zamilskiej i Skotnickiego w 3287 odcinku "Barw szczęścia" zaczną się problemy!

W 3287 odcinku "Barw szczęścia" Ola już przeprowadzi się do Justina i zacznie zadomawiać się w jego mieszkaniu, ale niestety wtedy mocniej dadzą znać o sobie problemy w hotelu! Wszystko przez to, że Bruno (Lesław Żurek) w końcu odkryje sukces jego i Tomasza (Jakub Sokołowski), któremu uda się przejąć aż 50% udziałów, z czego Stański nie będzie zadowolony!

W 3286 odcinku "Barw szczęścia" szef ostro skonfrontuje się ze swoim inwestorem i na tym nie poprzestanie, co niestety odbije się na Justinie, a co za tym idzie i na jego szczęściu Olą! Czy zatem wtedy Zamilska pożałuje swojej wcześniejszej decyzji? A może wręcz przeciwnie, teraz to ona stanie się wsparciem dla swojego ukochanego? Jedno jest pewne, że te wydarzenia na pewno zweryfikują ich związek! Ale w jakim kierunku? Przekonamy się już niebawem!