Barwy szczęścia, odcinek 3291: Romeo zostanie całkiem sam. Będzie musiał poradzić sobie ze szkołą i pracą - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3291 - piątek, 09.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Romeo zacznie w Polsce zupełnie nowy rozdział życia. Życia, które dopiero tutaj zaczęło mu się układać. W szkole nie ma problemów, znalazł pracę u Wiktora (Grzegorz Kestranek), a i w sferze uczuć może liczyć na wzajemność.

Matka Romea mu nie wybaczy - odcinek 3283 „Barw szczęścia”

W 3283. odcinku serialu „Barwy szczęścia” odbędzie się w skateshopie impreza, którą na osiemnaste urodziny Romea wyprawi mu Witek (Witold Sosulski). Przedtem otrzyma od Grzelaków drogi zegarek. Od Ewy (Gabriela Ziembicka) Bianchi również dostanie prezent. Ale od swoich rodziców zupełnie nic, nawet życzeń. To sprawi mu ogromną przykrość. To Walawskiej zwierzy się, że matka zerwała z nim kontakt po tym, jak jej powiedział, że zostaje w Polsce. Ewa przejmie się jego wyznaniem, a to z kolei zbliży ich znowu do siebie na tyle, że umówią się na randkę.

Romeo sam w domu w 3291. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3287. odcinku serialu „Barwy szczęścia” rozczarowana Aldona omal się nie załamie – wyczekiwany Aleks nie wróci z Wielkiej Brytanii. Dlatego w 3291. odcinku serialu „Barwy szczęścia” to Grzelakowie polecą do niego. Zaryzykują pozostawienie domu i sklepu Romeowi, który zostanie ze wszystkim całkiem sam. Skarbulek do końca nie będzie przekonana, że to dobry pomysł:

- Chyba tęsknota za Aleksem uśpiła mi rozsądek! Jak ja się mogłam zgodzić, żeby mu powierzyć sklep?...

- Romeo wie, co i jak... Już pracowaliśmy razem. Co się może stać? – zacznie ją przekonywać Borys.

- A mam ci przypomnieć?

- O nie, Skarbulku, ja nie zapomniałem, że Romeo nas okradł, ale wszystko jest rozliczone! Daliśmy mu drugą szansę i ja nie wierzę, że mógłby nas kiedykolwiek znowu oszukać…

- A ja się będę całą drogę martwić! (…) Może jednak zostać?

- Pakować się... i to biegusiem! Bo samolot na nas nie zaczeka! – Borysowi będzie zależało na tym, by jednak nie spóźnili się na lot i zobaczyli się z Aleksem.