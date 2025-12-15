Barwy szczęścia, odcinek 3283: Matka Romea nawet nie złoży mu życzeń na 18. urodziny! Zerwie z nim kontakt - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3283 - wtorek, 23.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu „Barwy szczęścia” Aleks (Hubert Wiatrowski) miał na święta przyjechać do rodziców i zapytany przez Aldonę (Elżbieta Romanowska) zgodził się, by Romeo został w jego domu. Zawstydzony okradaniem swoich gospodarzy Bianchi chciał się wyprowadzić, ale po ich namowach zgodził się nie przenosić do bursy uczniowskiej.

Dorosły Romeo w 3283. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Romeo będzie w 3283. odcinku serialu „Barwy szczęścia” obchodził osiemnaste urodziny w Polsce. Grzelakowie sprezentują mu drogi zegarek, a Witek (Witold Sosulski) wyprawi imprezę w skateshopie, gdzie chłopak pracuje u Wiktora (Grzegorz Kestranek). Zjawi się też Ewa.

Romeo otrzyma cios w serce od matki w 3283. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3283. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Ewa i Ewelina najpierw będą się wahać, czy przyjść na imprezę Romea - co będzie oznaczało, że ostatecznie mu wybaczają niedawne flirtowanie z nimi obiema – ale w końcu się pojawią. Markowska ostrzeże przyjaciółkę, by nie była dla jubilata zbyt miła i by starała się zachowywać oficjalnie – po tym, jak je potraktował. Walawska wręczy Bianchiemu podarunek i spostrzeże, że chłopak jest przybity. Powie Ewie, jak w ten ważny dla niego dzień zachowali się jego rodzice:

- Moja mama nawet nie zadzwoniła. Od kiedy powiedziałem, że tu zostaję, prawie nie mamy kontaktu. Ale myślałem, że może chociaż w urodziny...

Jego rodzice akurat nie powinni się dziwić, że Romeo zdecydował się zostać w Polsce, gdzie ma przynajmniej dach nad głową, zamiast we Włoszech mieszkać z nimi pod namiotem albo w noclegowni. Ani mieć mu jego decyzji za złe. Niezłożenie mu życzeń na jego osiemnaste urodziny jest niewybaczalne. Walawska będzie się starać go pocieszyć. Skutek tego będzie taki, że Romeo zda sobie sprawę z tego, że wcale nie jest mu obojętna. Pójdą na randkę!

Cytat za: Swiatseriali.interia.pl