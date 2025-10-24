Barwy szczęścia, odcinek 3242: Romeo wzgardzi propozycją Grzelaków. Nie będzie już chciał z nimi mieszkać - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

„Barwy szczęścia" odcinek 3242 - piątek, 24.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu „Barwy szczęścia” Grzelakowie dowiedzieli się, że rodzice Romea stracili we Włoszech dom, a przedtem pracę. Dlatego chłopak zaczął myśleć o tym, by tam nie wracać, nie mając właściwie do czego… Chciałby zostać w Polsce i mieć pracę – i znajdzie ją w skateshopie Kępskich (Jakub Sokołowski, Grzegorz Kestranek).

W 3242. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Aldonie będzie zależeć, by Romeo został w ich domu

W 3242. odcinku serialu „Barwy szczęścia”, kiedy Romeo postanowi zostać w Polsce na kolejny rok i tutaj zdać maturę, pomyśli o wyprowadzce i zamieszkaniu w bursie uczniowskiej, Aldona zabierze się za przeglądanie dostępnych miejsc. Nie będzie mogła uwierzyć, że warunki tam są tak beznadziejne – czteroosobowe klitki daleko od szkoły. Przyjdzie jej do głowy, że Aleks – który już niebawem wróci z Anglii – podzieli się swoim pokojem z Bianchim, ale Borys wybije jej ten pomysł z głowy. To nierealne, by nastolatek oddał połowę swojej przestrzeni obcemu chłopakowi. Grzelakowa wymyśli, że mogliby wyremontować strych i przerobić go na pokój, ale mąż przypomni jej, że najpierw powinni zapytać Romea, co on o tym myśli.

Romeo podejmie decyzję w 3242. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3242. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Aleks zgodzi się, by Romeo został u niego w domu, ale on sam… podziękuje:

- Ja sobie poradzę.

- Jest ci źle u nas? – zapyta rozczarowana Aldona.

- Nie, ale ja nie potrzebuję waszej litości. Narobiłem już wam wystarczająco dużo kłopotów. Okłamywałem, podkradałem… Przecież wiem, że już chcecie mieć mnie z głowy – odpowie zdecydowanie chłopak.

- Nie chcemy mieć cię z głowy. Popełniłeś błędy, ale je zrozumiałeś, a teraz je naprawiasz – spróbuje go przekonać Grzelakowa.

- Ja też nie zawsze chodziłem prostymi ścieżkami. Byłem niepokorny, buntowałem się… W trudnych chwilach nie powinno się odrzucać pomocnej dłoni – doda Borys.

- Połączenie nauki i pracy jest bardzo trudne. Uważamy, że jesteś dobry, pracowity i należy ci się druga szansa. Zastanów się, przemyśl to… - zakończy Aldona.

Zdradzamy, że Romeowi nie zajmie dużo czasu, by podjąć ostateczną decyzję. Chłopak powie Grzelakom, że bardzo się cieszy, że ich poznał i będzie mógł u nich zostać.