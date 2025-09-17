Barwy szczęścia, odcinek 3215: Borys osłupieje na słowa Romea o jego rodzinie. Nie chce do niej wracać! – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3215 - środa, 17.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu „Barwy szczęścia” widzowie poznają nowe oblicze Romea. Włoch nie jest tylko sympatycznym, beztroskim nastolatkiem. Zniecierpliwiony uczuciem Eweliny (Amelia Listwoń) powiedział Witkowi (Witold Sosulski), że nie szuka dziewczyny. Zamiast z nią o tym porozmawiać, chciał wyręczyć się Ewą (Gabriela Ziembicka). Nie zgodziła się na to, by nie stracić przyjaciółki.

Romeo zaskoczy Borysa w 3215. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3215. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Borys postanowi, delikatnie, nakłonić Romea, by zgodził się pojechać z nim i Aldoną w Alpy. Podniesie argument tęsknoty żony za Aleksem, który również miałby się tam zjawić. Mina Romea będzie nieszczególna, więc Grzelak zapyta, spodziewając się tylko twierdzącej odpowiedzi:

- A ty się za swoją rodziną nie stęskniłeś?

- Tak średnio – padnie nieoczekiwane wyznanie.

- Naprawdę?!

- Naprawdę. Tu mi jest dobrze – odpowie Bianchi z naciskiem na słowo „tu”.

- Ale tam też jest dobrze, a zresztą – potem tu wrócimy – znowu spróbuje go przekonać do atrakcyjnego wyjazdu Borys.

- Naprawdę… muszę już lecieć do szkoły – wykręci się od kontynuowania niezręcznej rozmowy chłopak i zniknie za drzwiami sklepu.

Będąc w szkole Romeo zadzwoni do Włoch i zapyta osobę po drugiej stronie słuchawki o to, czy wciąż ma dojście do „towaru”, na który „tutaj jest zbyt”. Jaki sekret skrywa Bianchi…?

Rozstanie Eweliny i Romea w 3215. odcinku „Barw szczęścia”

W 3215. odcinku „Barw szczęścia” brutalna prawda wyjdzie na jaw – Romeo nigdy nie kochał Eweliny i ona w końcu to zrozumie. Poczuje się bardzo zraniona i rozstaną się w gniewie. Markowska powie mu, by „poszedł sobie do Ewy”.

