Barwy szczęścia, odcinek 3296: Wszystkie marzenia Romea runą w jednej chwili. Będzie musiał wyjechać – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3296 - piątek, 16.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3287. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Romeo powie Ewie, że zdecydował się zostać w Polsce i że zamierza także ściągnąć tu matkę, pomimo tego, że ukarała go za tę decyzję lekceważąc jego osiemnaste urodziny. Wyzna Walawskiej, że chciałby dać mamie poczucie bezpieczeństwa, chociaż ona nie umiała dać go swojemu synowi.

Romeo sam w domu - odcinek 3291 „Barw szczęścia”

W 3287. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Aldona (Elżbieta Romanowska) i Borys (Jakub Wieczorek) wyjadą odwiedzić Aleksa w Londynie. W związku z tym Romeo w 3291. odcinku serialu „Barwy szczęścia” zostanie zupełnie sam w domu i sklepie Grzelaków, którzy po początkowych wahaniach - mając w pamięci, jak ich Bianchi okradał - dadzą mu drugą szansę i obdarzą zaufaniem. Wiele ważnego zdarzy się pod ich nieobecność. Chłopak dostanie telefon z ojczyzny, że jego mama jest w szpitalu. Ewa tak go wówczas pocieszy, że wylądują w łóżku, a Aleks – który właśnie wróci do domu – ich nakryje. W 3296. odcinku serialu „Barwy szczęścia” wcale nie przyklaśnie związkowi byłej dziewczyny, tylko wszystkich za niego obwini, łącznie z matką.

Romeo nagle wyjedzie w 3296. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3296. odcinku serialu „Barwy szczęścia” wszystkie plany Romea runą jak domek z kart. Najbardziej będzie to dla niego przykre w kontekście jego związku z Ewą, który dopiero się rozpoczął i zaczął rozwijać. Chłopak będzie musiał wracać do Włoch. Wyjazd będzie nagły, więc prawdopodobnie będzie związany ze zdrowiem matki. Czy jeszcze wróci do Polski, gdzie ma szkołę, pracę i dziewczynę? Czy zostanie w Wenecji? Aleks wcale nie odetchnie z ulgą, żegnając rywala do serca Walawskiej, bo zauważy, jak bardzo Ewa jest przygnębiona z powodu ich rozstania. Czy dotrze do niego, że nie ma u byłej dziewczyny żadnych szans?