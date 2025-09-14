Barwy szczęścia, odcinek 3228: Koniec Reginy. Czapla zniknie, a Herman przejmie Fitness Klub – ZDJĘCIA

Anna Kilian
2025-09-14 17:22

W 3228. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Regina (Kamila Kamińska) podejmie ostateczną decyzję co do przyszłości swojej i Kamilka (Władek Domański). Postanowi poświęcić się dla rodziny i wyjedzie do Bydgoszczy, by dołączyć do robiącego tam karierę Franka (Mateusz Banasiuk). Zaoferuje przejęcie Fitness Klubu Hermanowi (Maciej Raniszewski) – propozycja nie do odrzucenia...

„Barwy szczęścia" odcinek 3228 - poniedziałek, 06.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W wakacje mogliśmy zobaczyć Reginę – Kamilę Kamińską – na zdjęciach zrobionych w plenerach Sycylii, tam dokąd zabrał ją w serialu „Barwy szczęścia” zakochany w niej Justin (Jasper Sołtysiewicz), by się jej oświadczyć. Do tego nie doszło. Czaplę na nowo zdobył Franek i Skotnicki musiał obejść się smakiem. Na włoskiej wyspie aktorka pojawiła się w zaawansowanej ciąży z drugim dzieckiem. Pojawiło się pytanie, czy Regina jeszcze wróci do serialu...

Regina się poświęci dla Franka w serialu „Barwy szczęścia”

W „Barwach szczęścia” Regina dba przede wszystkim o dobro innych, które jest dla niej ważniejsze niż własne. Porzuciła karierę pianistki i dopiero Justin uświadomił jej, jak bardzo jej brakowało recitali i kontaktu z publicznością. Na Sycylii Czapla go jednak odrzuciła – dzięki pomysłowym zabiegom niestrudzonego w staraniach o nią Franka – i podjęła decyzję, że dla dobra Kamilka przeniesie się z nim do Bydgoszczy. Miało się to wiązać z rezygnacją z prowadzenia ukochanego Fitness Klubu. Herman był jej decyzją bardzo zawiedziony. Jeszcze niepewna swego postanowienia Regina stwierdziła wówczas, że chce ratować małżeństwo z Falkowskim, który nie przeniesie się do Warszawy ze względu na swoją karierę. Kolski wytknął jej wtedy, że się zmieniła, że kiedyś nie chciała się dostosowywać, a obecnie robi wszystko swoim kosztem.

Herman nowym właścicielem Fitness Klubu w 3228. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3228. odcinku serialu „Barwy szczęścia” wiele się zmieni u Kolskich. Pod wpływem Hermana, który poprze zdruzgotaną szkolnym hejtem Emilkę (Jessika Frankiewicz), dziewczynka będzie mogła rozpocząć naukę w domu. A jej rodzicom polepszy się sytuacja finansowa dzięki ostatecznej decyzji Reginy. Czapla postanowi sprzedać Fitness Klub i złoży masażyście biznesową propozycję nie do odrzucenia, by stał się jego nowym właścicielem. Tak więc nie zobaczymy już Reginy ani Franka...

