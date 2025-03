Barwy szczęścia, odcinek 3151: Herman nie uwierzy w plan Reginy na nowe życie z Frankiem. To się nie uda - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3150: Sławka odkryje, że Żabcia jest poważnie chora! Zrezygnuje z wyjazdu do Francji? - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3151 - wtorek, 17.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Regina jeszcze wspomina wakacje z Justinem (Jasper Sołtysiewicz) na Sycylii, ale bardziej skupia się na planach wspólnej przyszłości z mężem. Dla niego chce się poświęcić.

Regina się poświęci w serialu „Barwy szczęścia”

W serialu „Barwy szczęścia” Regina zdecydowała, że nie mogą żyć dalej z Frankiem w związku na odległość. Powiedziała mu, że zabiera Kamila (Władek Domański) i jedzie do Bydgoszczy. Zastanawia się nawet nad sprzedażą Fitness Klubu, a z recitali w Hotelu Stańskich rezygnuje. Chce być żoną Falkowskiego na pełen etat.

Plan Reginy na przyszłość w 3151. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3151. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Regina obieca Hermanowi w Fitness Klubie, że uporządkuje grafik pracy przed wyjazdem do Bydgoszczy.

- Jesteś pewna, że chcesz jechać? - zapyta Herman. Jego mina będzie wskazywać na to, że nie wierzy w to, że to dobry pomysł.

- Prawda jest taka, że jestem tylko pewna, że chcę ratować swoje małżeństwo – odpowie Regina.

- Co z twoimi planami? Z biznesem?

- Nie wiem. Nie chcę teraz wykonywać nerwowych ruchów, ale jakoś sobie poradzimy (…) Na recepcję kogoś zatrudnię, najwyżej mniej zarobię, trudno.

- Franek nie przeniesie się do Warszawy? - upewni się Kolski.

- Chciałam. Ale to byłby dla niego krok wstecz.

- Sama nie chciałaś go robić. Dostosowywać się – powie rozczarowany jej stanowiskiem Herman.

Herman będzie się zastanawiał, czy Regina dobrze wszystko przemyślała. Ale okaże się, że nie i że wie tylko, że chce zawalczyć o siebie i Franka:

- Nawet jeżeli trochę kosztem siebie. (…) Ja już zdania nie zmienię.

Regina chce się więc poświęcić. Życie uczy, że z poświęceń nic dobrego nie wynika. Ile czasu minie, zanim Czapla pożałuje, że zrezygnowała z pracy i pasji?