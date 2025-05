Barwy szczęścia, odcinek 3190: Choroba Emilki. Malwina odkryje, że ktoś krzywdzi jej córkę? – ZDJĘCIA, WIDEO

„Barwy szczęścia" odcinek 3190 - środa, 14.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3190. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Emilka poczuje się rano bardzo źle. Będzie się skarżyć na bolesne skurcze brzucha. Malwina jej nie uwierzy – będzie sądzić, że zmyśla, by nie pójść do szkoły - ale Małgorzata przygotuje zioła, które mają podziałać rozkurczająco.

- Może jednak coś zmyślasz? - Malwina w ogóle się nie przejmie córką.

- To ja pójdę się położyć – odpowie zrezygnowana Emilka.

Malwina wejdzie w ostry konflikt z Gabrysią w 3191. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3191. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Malwina przekona się, dlaczego Emilka nie chciała pójść do szkoły. Nie tylko klasa jest przeciw niej, także rodzice uczniów, którzy na spotkaniu z jej mamą nazwą dziewczynkę „niedostosowaną społecznie”. Potem zobaczy się z Gabrysią (Marta Juras). Niedzielska wyprowadzi ją z równowagi propozycją „kompromisu” – przeniesienia Emilki do innej klasy, choć to ona jest prześladowana. Malwina ostrzeże dyrektorkę, że zawiadomi kuratorium i poskarży się do Ministerstwa Oświaty.

Emilka zadziwi gang Aliny w szkole 3191. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3191. odcinku serialu „Barwy szczęścia" pojawi się dla Emilki światełko w tunelu. Z gangu Aliny (Iga Czechowicz) wyłamie się Gośka (Natalia Skrzypek), zainteresowana ofertą darmowych lekcji jazdy konnej w stadninie. Zacznie o nie dopytywać i powie, że kilka innych dziewczyn z klasy też chciałoby spróbować. Uradowana Emilka odpowie, że to propozycja tylko dla koleżanek, czym rozwścieczy Alinę (Iga Czechowicz).

