Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3191: Emilka zadziwi gang Aliny w szkole. Tak podliże się koleżankom – ZDJĘCIA

W 3191. odcinku serialu „Barwy szczęścia" wśród koleżanek Emilki (Jessica Frankiewicz) pozostających pod wpływem prowodyrki konfliktu Aliny (Iga Czechowicz) pojawi się wielkie zainteresowanie darmowymi lekcjami jazdy konnej. Córka Malwiny (Joanna Gleń) obiecała je nie rozmawiając o tym z Józefiną (Elżbieta Jarosik). Ochota dziewczynek, by w nich uczestniczyć, jest dla niej wielką szansą na to, by przestać być ofiarą prześladowań w klasie i Emilka dobrze o tym wie…