Barwy szczęścia, odcinek 3190: Krystyna przerazi Wioletkę. Zepsuje wnuczce Mikołajki – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3190 - środa, 14.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Alzheimer Krystyny postępuje, ale Jaworski uważa, że najlepiej będzie jej w domu. Kompletnie nie chce wziąć pod uwagę oddania jej do domu opieki.

Krystyna zrobiła przykrość Lei w „Barwach szczęścia"

Krystynie nie pomagają już przepisane tabletki. Kiedy do SezoNOVego weszły w serialu „Barwy szczęścia" Natalia (Maria Dejmek) z Leą (Lena Sobota) na szarlotkę, Złota zabrała jej ukochaną lalkę. Pomyliła ją ze swoją z dzieciństwa, do którego mentalnie natychmiast się cofnęła i zaczęła tulić zabawkę. Żabcia (Hanna Klepacka) próbowała spokojnie ją jej odebrać, ale Krystyna zrobiła się agresywna. Kolejny atak w obecności dziecka nastąpi już wkrótce.

Krystyna przestraszy Wioletkę w 3190. odcinku „Barw szczęścia"

W 3190. odcinku „Barw szczęścia" Krystyna przyjedzie na mikołajki do Marka, Olgi (Dorota Łukasiewicz-Kwietniewska) i Wioletki z ciastem. Nic nie będzie wskazywało na zbliżającą się katastrofę.

- Pięknie! I muzyka! - Złota zachwyci się świątecznymi dekoracjami ze światełek, jakie zrobi jej syn dla córeczki.

Krystyna pójdzie do kuchni nic nie wiedząc o niespodziance dla wnuczki – przebranym za Mikołaja Krzysztofie. Kiedy więc pojawi się on znienacka w mieszkaniu, by zabawić dziewczynkę, nieprzygotowana na jego widok chora wpadnie w panikę. Będzie przerażona widząc dla niej obcego, dziwnie ubranego i pokrzykującego mężczyznę. Jej krzyki przerażą dziecko. Wioletka zacznie się bać babci i jeszcze następnego dnia nie będzie się chciała do niej zbliżyć.