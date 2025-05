Barwy szczęścia, odcinek 3189: Karol odsunie Darka?! Nie będzie chciał, by razem zamieszkali – ZDJĘCIA, WIDEO

„Barwy szczęścia" odcinek 3189 - wtorek, 13.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu "Barwy szczęścia" intymna relacja Karola i Darka powoli wychodzi na jaw. Dowiedział się o niej Mirek (Oliwier Kozłowski), kiedy spostrzegł, że są sobie bliscy, w szatni klubu piłkarskiego. Tego samego dnia pocieszył Damiana (Michał Lesień), że nie powinien już być zazdrosny o Beatę (Anita Jancia-Prokopowicz), bo lekarz nie jest zainteresowany kobietami.

Karol zrobił krok w tył w relacji z Darkiem w serialu "Barwy szczęścia"

W serialu "Barwy szczęścia" Karol wylał Darkowi kubeł zimnej wojny na głowę mówiąc mu, że jest mu trudniej, odkąd się poznali. I to chwilę po tym, jak Janicki przyznał, że jemu jest łatwiej żyć dzięki ich spotkaniom.

Ochłodzenie relacji Karola i Darka w 3189. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3189. odcinku serialu "Barwy szczęścia" rankiem Darek nakryje Karola, jak będzie się usiłował wymknąć cichcem bez pożegnania. Propozycja szybkiej kawy zostanie odrzucona. Lekarz będzie miał tego dnia dyżur i będzie chciał przebrać się w domu.

- To może w takie dni jak dziś będziemy spotykać się u ciebie? Nie będziesz musiał się spieszyć i kursować – zaproponuje Darek.

- Jest dobrze, jak jest. Jest fajnie. Lubię tu być – odpowie stanowczo Karol.

Pożegnają się i Czubak wyjdzie. Darek będzie rozczarowany. Po południu się zdzwonią i Janicki zaproponuje, żeby po kinie wpaść do niego, do Karola. On się na to nie zgodzi, wymawiając się bałaganem. Darek zapyta wprost, czy nie chodzi raczej o to, że Karol będzie się go wstydził przed sąsiadami. Lekarz stwierdzi, że to nie jest dobry moment. Ich wieczorna rozmowa u Darka też nie potoczy się dobrze.

- Ja nie chcę budować życia na kłamstwie (…) Nie chcę się angażować w coś, co nie ma przyszłości – powie Janicki słysząc, że Karol nie jest gotów na coming out.

Na nic się zda, że lekarz zapewni go, że mu na nim zależy, ale się boi. Darek straci cierpliwość. Za chwilę jednak, nieoczekiwanie, zaproponuje Karolowi, by się do niego wprowadził.

- Nie jestem gotowy. Będzie lepiej, jak wrócę do siebie – nie na taką jego odpowiedź liczył Janicki.

- Tak chyba będzie lepiej, rzeczywiście – przytaknie Darek.