Barwy szczęścia, odcinek 3192: Emilka zaprzyjaźni się z Andrzejem. Narzeczony Józefiny będzie jej ostatnią deską ratunku - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3192 - piątek, 16.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Zemsta Emilki na Alinie (Iga Czechowicz), kiedy namówiła klasę do szydzenia z niej, nie przyniosła nic dobrego. Nie tylko dlatego, że Jerzy (Bronisław Wrocławski) musiał z tego powodu odwiedzić szkołę. Koleżanka nigdy jej tego nie zapomni.

Bunt przeciw Emilce w serialu „Barwy szczęścia"

Alina spowodowała wykluczenie Emilki ze szkolnej grupy w Internecie. Emil (Artem Malaszczuk) starał się ją wtedy pocieszyć, ale z połowicznym skutkiem. Na szczęście udało mu się chociaż zmienić jej decyzję pójścia na wagary, żeby nie spotykać się z klasą. Po lekcjach pojechali razem do stadniny na przyjęcie z okazji pierwszych urodzin Czarka (Tadeusz Łaczkowski). Syn Asi (Anna Gzyra) miał okazję spróbować jazdy konnej.

Andrzej pomoże Emilce w 3192. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W serialu „Barwy szczęścia" Emilka stara się skrywać swoje szkolne kłopoty przed Malwiną w obawie przed tym, że stres spowoduje u niej nawrót choroby afektywnej dwubiegunowej. Ale nie da się dalej ukrywać problemów, kiedy rodzice innych uczniów zażądają, by jej córkę usunąć z klasy. Kiedy Emilka, chcąc podlizać się koleżankom, zaproponuje im – nie uzgadniając tego z Józefiną – gratisowe lekcje jazdy konnej, nie będzie mieć pojęcia, w jakie kłopoty się pakuje. W 3192. odcinku serialu „Barwy szczęścia" dziewczynki zaczną domagać się obiecanych lekcji. Emilka zrozumie, że wplątała się w trudną sytuację, a bojąc się ostrej reakcji „cioci Dżo” zdecyduje się prosić o pomoc „wujka Andrzeja". I to będzie słuszna koncepcja, bo Zastoja-Modelski potraktuje jej prośbę bardzo poważnie. Natomiast Malwina wyśle do kuratorium skargę na szkołę o nękanie Emilki, którą napisze Natalia (Maria Dejmek).