Barwy szczęścia, odcinek 3190: Przez Weronikę do życia Błażeja powróci ojciec Leny, którą zabił. Modrzycki wścieknie się na kochankę

Barwy szczęścia, odcinek 3180: Ignacy utrzymankiem Agaty. W końcu stanie się to, o czym marzył od dawna – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3190 - środa, 14.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3190. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Weronika znowu wtrąci się w życie Błażeja. Nie pytając go o zgodę potajemnie wystawi jeden z obrazów Leny Grad na aukcję w Internecie. Modrzycki mocno się zirytuje.

Obraz Leny u Żabci w 3190. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3190. odcinku serialu „Barwy szczęścia" po wystawieniu obrazu Leny na aukcji Weronika otrzyma wiadomość o zainteresowanym kupcu. Porozmawia z nim Błażej, a potem przeprosi ją, że dał się jej wyprowadzić z równowagi.

- Powinnam była zapytać, ale... znasz mnie. Jest pomysł, jest działanie. Ten kupiec chce się spotkać i zobaczyć obraz na żywo – powie Modrzyckiemu, a on postanowi pokazać płótno w SezoNOVym, by chronić swoją prywatność. Żabcia (Hanna Klepacka) będzie pod wielkim wrażeniem „Królowej i niedźwiedzia", kiedy zobaczy ją w swoim bistro.

Ojciec Leny ponownie w życiu Błażeja w 3190. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3190. odcinku serialu „Barwy szczęścia" potencjalny kupiec obrazu Leny pojawi się w SezoNOVym.

- Ja w sprawie obrazu. Nie mogłem uwierzyć, kiedy zobaczyłem go w katalogu galerii. Musiałem to sprawdzić. Skąd go pani ma? - starszy mężczyzna zapyta Weronikę, która wskaże Błażeja.

Modrzycki oniemieje i posmutnieje. Zrozumie, że nigdy nie zdoła odciąć się od przeszłości. Przed nim będzie stał ojciec Leny, Władysław Grad (Zbigniew Stryj).

Czy Weronika będzie z siebie zadowolona? Chciała, by jej ukochany przestał myśleć o Lenie, a swoim wtrącaniem się w jego sprawy sprawiła, że będzie zupełnie odwrotnie.

Cytaty za: Swiatseriali.interia.pl