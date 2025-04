Barwy szczęścia, odcinek 3190: Modrzycki straci kontrolę nad własnym życiem. Weronika zacznie o nim decydować za jego plecami

„Barwy szczęścia" odcinek 3190 - środa, 14.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Błażej chce w redakcji „Szoku” utrzymać związek z Weroniką w tajemnicy. Ale to się nie uda… Radomir (Łukasz Wójcik) spostrzeże, że dziennikarze są ze sobą blisko. Wtedy Modrzycki powie kochance, ze lepiej, by w pracy nie przyklejono jej łatki kobiety, która robi karierę przez łóżko. Weronika odparuje, że są wolni i mogą się spotykać, a on nie jest już jej szefem.

Weronika i Błażej oficjalnie razem w 3186. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3186. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Kornel (Jakub Bohosiewicz) zdecyduje o udzieleniu reprymendy Weronice i Błażejowi za ich biurowy romans. Nie będzie chciał plotek i niezdrowej sensacji. Wtedy dziennikarka poinformuje go, że wszyscy o nich wiedzą i ich związek jest już oficjalny.

Fatalny błąd Weroniki w 3190. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

Błażej już raz potężnie się pokłócił z Weroniką o obrazy Leny Grad, byłej dziewczyny, do której śmierci się przyczynił. Wtedy ona chciała, by je sprzedał, a on zdenerwował się, że chce wtrącać się do jego życia i je meblować po swojemu. Potem ją za swój wybuch romantycznie przepraszał. W 3181. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Modrzycki zdecyduje, by zostawić przeszłość za sobą i postanowi sprzedać płótna Leny, by w ten sposób pokazać Werce, że nie myśli już o byłej dziewczynie. Ale temat powróci, kiedy ona znowu wejdzie z butami w jego sprawy i nie pytając o zdanie zdecyduje o jego własności. W 3190. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Weronika wystawi jeden z obrazów Leny na aukcję! Nic dziwnego, że Błażej bardzo się wkurzy. Zwłaszcza że dowie się o tym po fakcie nawet nie od niej, tylko słysząc jej rozmowę z Kornelem. Pochwali się właśnie jemu, że „Królowa i niedźwiedź” zdobyła ponad tysiąc lajków. Weronika w ogóle nie zrozumie, że zrobiła coś złego.

- Zrobiłaś to bez mojej zgody. Jak mogłaś? - Błażej uzmysłowi jej błąd.

Dziennikarka tylko stwierdzi, że Lena miała przecież talent, jakby to usprawiedliwiało oferowanie cudzej własności na sprzedaż. Szykują się kolejne kłopoty w raju…?

