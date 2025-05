Barwy szczęścia, odcinek 3193: Życie Błażeja w rękach Celiny. Weronika wyczuje złe zamiary Grada – ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3192: Weronika uwierzy mściwemu ojcu Leny. Zwiedzie ją, by skrzywdzić Błażeja – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3193 - poniedziałek, 19.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3191. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Weronika dowie się, że Błażej siedział w więzieniu. To będzie kolejna rewelacja z jego życia, o której ona nie miała pojęcia. Ani o tym, że Władysław Grad poprzysiągł zemstę. Powie Weronice, że właśnie dlatego przez lata unikał kontaktu z ojcem zmarłej dziewczyny.

Weronika da się zwieść Gradowi w 3192. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3192. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Grad okłamie Weronikę w SezoNOVYm. Powie jej, że nie myśli już o zemście za śmierć córki, że odpuścił. I że chce tylko odzyskać namalowane przez nią obrazy.

Celina będzie ochraniać Błażeja w 3193. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3193. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Błażej oznajmi Weronice, że spotka się Gradem sam na sam:

- Chcę zamknąć ten etap raz na zawsze – powie jej, a ona jednak, wbrew temu, co myślała poprzednio, nie będzie zadowolona. Po spotkaniu z Gradem w SezoNOVYm poczuje niechęć i nieufność do ojca Leny, który nie przekonał jej opowieścią o tym, jak to pogodził się ze swoim losem. Werka postanowi poprosić Celinę o pomoc – specjalną ochronę dla swojego ukochanego:

- Myślisz, że mu coś grozi z jego strony? - zapyta Brońska.

- Mam jakieś takie dziwne przeczucie… - przyzna się zaniepokojona dziennikarka.

Czujne oko i silne ramię Celiny bardzo się przyda, bo rozmowa Błażeja z Władysławem zrobi się bardzo gwałtowna. Kiedy Modrzycki stwierdzi:

- Kochałem ją – Grada poniesie długo skrywana wściekłość:

- Zabiłeś ją. A miała przed sobą całe życie!

I wprowadzi w życie od dawna planowaną zemstę.