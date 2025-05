Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3193: Weronika dowie się o matce Błażeja. Syn podawał ją za zmarłą - ZDJĘCIA

W 3193. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Błażej (Piotr Ligienza) znowu zaszokuje Weronikę (Maria Świłpa). Już jego opowieść o tym, jak przyczynił się do śmierci swojej dziewczyny, Leny, stanowiła dla niej wstrząs. Teraz, tylko dlatego, że odwiedził go jej ojciec, Władysław Grad (Zbigniew Stryj), dowie się, że matka Modrzyckiego żyje. I nawet to nie będzie jeszcze ostatnią niespodzianką…