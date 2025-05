Barwy szczęścia, odcinek 3193: Ojciec zmarłej Leny oskarży Błażeja o jej śmierć. Modrzycki powie mu, jak zginęła ukochana - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3193 - poniedziałek, 19.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Błażej przeżyje szok, kiedy ewentualny kupiec zainteresowany „Królową i niedźwiedziem" Leny Grad okaże się jej ojcem, Władysławem. Poczuje, że dopadły go grzechy młodości.

Błażej pozbędzie się obrazów Leny w 3193. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3193. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Błażej zaprosi Władysława do swojego domu. Tyle obrazów córki w jednym miejscu doprowadzi go do silnego wzruszenia. Powie Modrzyckiemu, że kupiłby je wszystkie, ale go na to nie stać. Słysząc to, Błażej odda mu je za darmo.

Władysław Grad oskarży Błażeja w 3193. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3193. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Władysław Grad pozwoli, by emocje wzięły górę i ostro zapyta Błażeja w jego domu:

- Chcesz się tak po prostu pozbyć tych obrazów? One w ogóle coś dla ciebie znaczą? A Lena coś znaczyła?

Modrzycki przypomni mu, że przecież ją kochał. Ale on gwałtownie go oskarży:

- Zabiłeś ją! Miała przed sobą całe życie!

- Nic nie wiesz. Wolałbym umrzeć zamiast Leny, ale nadal tu jestem... razem z jej obrazami, które ciągle mi o niej przypominają – dziennikarz wyrzuci z siebie swój ból.

Weronika będzie się starać uspokoić obu mężczyzn. Władysław zapowie, że wróci po płótna córki większym samochodem.

Cytaty za: Swiatseriali.interia.pl