Barwy szczęścia, odcinek 3187: Szczepan wkroczy do kancelarii, by pokajać się przed Natalią. Nie będzie miała litości – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3187 - piątek, 09.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Chociaż Szczepan zdołał przekonać Gabrysię (Marta Juras), że już nie łamie prawa, to kłamstwo. W serialu „Barwy szczęścia" Weronika (Maria Świłpa) i Błażej (Piotr Ligienza) przekonali się, że Krajewski pracuje dla gangstera Macieja Wilka związanego z mafią VAT – owską. Po kradzieży jej telefonu i ataku na operatora drona (Sebastian Ziomek) Szczepan stanął przeciw niej. Potem wybronił ochroniarza (Maciej Hanczewski) Grunteksu, który na nią napadł.

Początek przemiany Szczepana w 3187. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

Szczepan ma świetne układy z gangsterem Maciejem Wilkiem, byłym partnerem Natalii, który podziwia jego kreatywność w łamaniu prawa. Wspólnie doprowadzili do fiaska inwestycji w Borkach, gdzie Aldona (Elżbieta Romanowska) jest sołtyską. Po tym „sukcesie” przestępca nakreśli mu w 3187. odcinku serialu „Barwy szczęścia" dalsze kroki, które podejmą – wrócą na swoje pierwsze wyrobisko eksploatacji piasku w lesie i dalej będą go nielegalnie wydobywać. Ale pod wpływem uczucia do Gabrysi Szczepan się zmienia. Maciej zauważy, że prawnikowi brakuje entuzjazmu do dalszej współpracy. A to dopiero początek...

Natalia nie przyjmie przeprosin Szczepana w 3187. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

Spotkanie z Maciejem Wilkiem spowoduje, że Szczepan poczuje do siebie wstręt. Zacznie się odcinać od przeszłości i tego, co robi teraz. W 3187. odcinku serialu „Barwy szczęścia" pójdzie do kancelarii Natalii, którą opuścił w niesławie, aresztowany za próbę wręczenia łapówki. Nie zostanie miło powitany. Nie zrazi się i poprosi o kilka minut rozmowy.

- Nie miałem pojęcia, że razem ze wspólnikiem zadłużamy się u mafii. A wszystko, co musiałem robić potem, na ich zlecenie, to już konsekwencja tamtego błędu. Ten czas był dla mnie naprawdę koszmarny – wyspowiada się Krajewski.

- Ta historia do czegoś zmierza, Szczepan? - zapyta ironicznie wrogo nastawiona Zwoleńska.

- Do przeprosin. Naprawdę szczerych. Wiem, że nie odzyskam już waszego zaufania, ale przeprosić muszę. Bardzo żałuję, że narobiłem ci tyle kłopotów, Natalia. Gdybym mógł cofnąć czas…

- Ale nie możesz. A teraz ja przepraszam, mam dużo pracy – zakończy rozmowę zimno Natalia.

- Jeżeli jest coś, co mógłbym zrobić…

- Tak! Trzymaj się od nas z daleka! - syknie Zwoleńska.

Rozmowa z Natalią będzie kubłem zimnej wody wylanej na głowę Krajewskiego. Czy to go zatrzyma w próbach zmiany swojego życia?

Barwy szczęścia, odcinek 3177. Podstępny Szczepan wyzna Gabrysi swoje uczucia! Emilka zostanie wyrzucona ze szkoły Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.