Barwy szczęścia, odcinek 3187: Miłość do Gabrysi odmieni Szczepana. Po rozmowie z gangsterem Wilkiem odechce mu się być przestępcą – ZDJĘCIA

W 3187. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Szczepan (Robert Gulaczyk) zakochał się w Gabrysi (Marta Juras). Dyrektorka szkoły zerwała z nim, kiedy dowiedziała się o jego kryminalnej przeszłości i wiele go kosztowało, by przekonać ją, że to błędy młodości. Tyle że to… nieprawda. Krajewski spotka się z gangsterem Maciejem Wilkiem (Adam Szczyszczaj), z którym współpracuje i wspólnie przyczynili się do oszukania Aldony (Elżbieta Romanowska), wykorzystując do tego inwestora w stawy w Borkach. Szczepan poczuje się jednak w czasie rozmowy nieswojo. Brzemię przestępcy zacznie mu ciążyć…