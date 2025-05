Barwy szczęścia, odcinek 3191: Malwina wejdzie w ostry konflikt z Gabrysią. Padną groźby i zapowiedzi odwetu – ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3188: Teściowa Asi nie będzie chciała znać Emila. To dlatego nienawidzi swojego wnuka! - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3191 - czwartek, 15.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Konflikt Aliny z Emilką nie został zażegnany, jedynie na chwilę wyciszony, jak się okaże w serialu „Barwy szczęścia". Córka Malwiny nadal będzie ofiarą jej nieskrywanej nienawiści.

Alina podburzyła klasę przeciw Emilce w serialu „Barwy szczęścia"

W serialu „Barwy szczęścia" Alina uparcie przemienia życie Emilki w piekło. Założyła grupę w Internecie, do której w końcu ją zaprosiła, a potem z niej wykluczyła i nadal buntuje całą klasę przeciw niej, naśmiewając się z choroby Malwiny.

Twarda postawa Malwiny wobec Gabrysi w 3191. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3191. odcinku serialu „Barwy szczęścia" po burzliwym spotkaniu z rodzicami, na którym nazwą Emilkę „niedostosowaną społecznie”, choć jest ofiarą Aliny, Malwina wybierze się do szkoły i przeżyje szok, kiedy Gabrysia zaproponuje jej „kompromis”, który miałby polegać na tym, że jej córka zostanie przeniesiona do innej klasy. Ta propozycja wyprowadzi ją z równowagi i rozmowa od tego momentu zrobi się ostra. Malwina nie zaakceptuje próby rozwiązania konfliktu zaproponowanej przez Niedzielską:

- Emilka nie jest winna w tej sytuacji. Winne są inne dziewczynki i może to one powinny opuścić klasę.

- Byłoby to bardziej skomplikowane, bo chodziłoby o kilka osób – odpowie Gabrysia.

Malwina zapowie, że napisze skargę do kuratorium i jeśli zajdzie taka potrzeba, to także do Ministerstwa Oświaty.

- Jaki komunikat wysyła pani młodzieży, że to ofiara ponosi karę? - zapyta wzburzona.

- Każde rozwiązanie, w którym Emilka ponosi konsekwencje cudzych złych uczynków jest po prostu nie fair – krzyknie opuszczając gabinet dyrektorki bez pożegnania i trzaskając drzwiami.