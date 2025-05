Barwy szczęścia, odcinek 3188: Żabcia będzie miała wypadek. Ciekawość ją zgubi – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3188 - poniedziałek, 12.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3188. odcinku "Barw szczęścia" Broda zauważy, że Żabcia w ogóle nie stosuje się do zaleconej przez lekarza diety i pozwala sobie na chipsy. Ania dostanie od niego reprymendę, przepyszny posiłek i zdecyduje się wyrzucić niezdrowe jedzenie do śmieci. Niestety, będzie mieć przy tej okazji drobny wypadek… Zobaczy w kontenerze „małą gitarkę” – jak ją nazwie - i zanurkuje w śmieciach, by ją wyciągnąć. Dosłownie – bo wpadnie do środka! Zabierze instrument do bistro i przekona się, że to ukulele i Kajetan potrafi na nim grać. Ale jego interpretacja piosenki Ryśka (Sebastian Stankiewicz) „Jutra nie ma” doprowadzi ją do łez… Blondynka zaczęła od kilku miesięcy bardzo za nim tęsknić.

- Graj coś innego… Proszę cię, zagraj coś innego. Premia będzie. Coś takiego wesołego – poprosi Brodeckiego.

Skarb ze śmietnika w 3189. odcinku "Barw szczęścia"

Ukulele wniesie wiele radości do życia Żabci, która przejawi muzyczny talent. Znajdzie online`owe tutoriale i zacznie sama uczyć się gry na instrumencie. W 3189. odcinku „Barw szczęścia" Broda sprawdzi w Internecie taki sam model i okaże się, że znalezione przez Anię ukulele jest warte tysiąc złotych. Dojdą do wniosku, że właściciel na pewno by się go w ten sposób nie pozbył. Po tym, jak Kajetan wywiesi na osiedlu ogłoszenie o znalezisku, do SezoNOVego wejdzie mężczyzna żądając jego oddania. Blondynka i Brodecki nabiorą podejrzeń, że to jakiś oszust i zażądają pokazania im jego zdjęć z ukulele albo zagrania na nim. Okaże się, że ukulele należy do kogo innego – jego nastoletniej córki, Poli… To z nią wróci do bistro mężczyzna.

Pijany tata Poli zaatakuje Brodę w 3194. odcinku "Barw szczęścia"

Żabcia przekona się, że Pola ma w domu problemy z ojcem Zbyszkiem (Krzysztof Chudzicki) i dlatego jest przeważnie smutna i przygnębiona. W 3194. odcinku "Barw szczęścia" pijany tatuś przyjdzie do SezoNOVego i rzuci się na Brodę z pięściami! Ania będzie musiała wezwać policję.