Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3194: Pijany ojciec Poli rzuci się na Brodę. U Żabci zjawi się policja - ZDJĘCIA

W 3194. odcinku "Barw szczęścia" Żabcia (Hanna Klepacka) będzie wciąż pobierać lekcje gry na ukulele u nastoletniej Poli (Gabriela Szewczyk), by pomóc jej finansowo. Będzie też liczyć na to, że dziewczynka się przed nią otworzy i opowie, dlaczego jest taka przygnębiona. To się wyjaśni samo, kiedy do SezoNOVego wpadnie rozjuszony, pijany Zbyszek (Krzysztof Chudzicki), jej ojciec. Rzuci się na Brodę (Andrzej Popiel) i potrzebna będzie interwencja policji.