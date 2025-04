Barwy szczęścia, odcinek 3189: Żabcia znajdzie na śmietniku skarb! Ale pojawi się jego właścicielka - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3189 - wtorek, 13.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Od kilku miesięcy Żabcia choruje na anemię w "Barwach szczęścia". Nie uda się jej wyzdrowieć, jeżeli nie będzie przestrzegać diety i w ogóle pamiętać o tym, by coś zjeść. Ale o to już dba Broda...

Przez żołądek do serca Żabci w serialu "Barwy szczęścia"

Chociaż Broda często doprowadza Żabcię do białej gorączki, ze świecą mogłaby szukać tak oddanego pracownika. I znakomitego, wciąż poszukującego nowych smaków, dokarmiającego ją cukiernika! Poza tym Kajetan jest naprawdę oddanym przyjacielem, którego sercu Blondyna jest od dawna bliska.

Skarb w śmietniku w 3189. odcinku "Barw szczęścia"

Żabcia wciąż choruje, więc Broda nie ustaje w wysiłkach, by doprowadzić do tego, że anemia ustąpi. Blondyna jest bardzo uparta, więc jego starania doprowadzają ją do szału. Na szczęście kontrolowanego. W 3189. odcinku "Barw szczęścia" niespodziewanie uśmiechnie się do nich szczęście. Wyrzucając śmieci z SezoNOVego, Ania zobaczy piękne, zupełnie niezniszczone ukulele. Na śmietniku! Weźmie instrument i przyniesie do bistro. Przedsiębiorczy Kajetan przekona się, że jego wartość to tysiąc złotych. Oboje dojdą do wniosku, że w śmieciach musiało znaleźć się przez przypadek albo z czyjejś złośliwości. Zdecydują, że muszą znaleźć właściciela. Wtedy do bistro przyjdzie kilkunastolatka, Pola…