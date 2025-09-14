Barwy szczęścia, odcinek 3227: Dramatyczny koniec przyjaźni Soni i Dominiki! Oskarży ją i zostawi na lodzie - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3227 - piątek, 03.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W „Barwach szczęścia”, przez okrutne działania Stefaniaka, Mateusz powoli zmienia swój stosunek do mamy, którą dotychczas kochał bezwarunkowo. Traci do niej zaufanie. Zacznie się od tego, że dowie się, iż wcale nie pracowała przez rok na Islandii, ale siedziała w więzieniu i nie będzie mógł pojąć, jak mogła go okłamać. Ona, która uczyła go, że nie wolno tego robić...

Ratowanie skóry przez Sonię w „Barwach szczęścia”

W serialu „Barwy szczęścia” Sonia będzie usiłowała ratować resztki swojego matczynego autorytetu. W odcinku 3215 do głowy przyjdzie jej kolejne ryzykowne rozwiązanie. Postanowi poprosić Dominikę, by okłamała Mateusza i powiedziała mu, że nie wiedziała o pobycie jego mamy w więzieniu. Po to, by zachował chociaż trochę zaufania do ludzi. Kowalska słusznie zauważy, że kiedy kłamstwo wyjdzie na jaw, to będzie dla chłopca katastrofa. Ale błaganiom Soni nie będzie końca...

Sonia rzuci pracę w bistro w 3227. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W „Barwach szczęścia” Stefaniak będzie krok po kroku realizował strategię zniszczenia Dominiki we wszystkich aspektach jej życia – od biznesowego po dotyczące jej relacji z innymi, w tym ukochanym przez nią Mateuszem. Powie chłopcu, że ciocia dobrze wiedziała o tym, że mama była przez rok w więzieniu i też go oszukiwała, a teraz nadal udaje, że było inaczej. Plan Soni i Kowalskiej spali więc na panewce. W dodatku Robert zacznie przekonywać dziecko, że przebiegła Dominika odbierze go matce. W 3227. odcinku serialu „Barwy szczęścia” ustawicznie manipulowana przez Stefaniaka Sonia rzuci w stronę przyjaciółki krzywdzące oskarżenia – że chce cichcem, pod płaszczykiem troski o Mateuszka, wykraść go jej! Nagle też zrezygnuje z pracy w Feel Good, zostawiając Kowalską na lodzie w sytuacji, kiedy Renata, po wypadku, będzie wciąż na zwolnieniu lekarskim. Tym sposobem Robert zatriumfuje nad wszystkimi trzema kobietami.