Barwy szczęścia. Romeo to tchórz! Do zakończenia relacji z Eweliną wykorzysta przyjaciółkę - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3213 - poniedziałek, 15.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W nowym sezonie serialu „Barwy szczęścia” Ewelina będzie chciała jeszcze bardziej zbliżyć się do Romea i zaskoczy go w sklepie Grzelaków (Elżbieta Romanowska i Jakub Wieczorek) pod ich nieobecność. Zaciągnie go na zaplecze i wtedy… nakryją ich Aldona i Borys. Markowska ucieknie, a wieczorem wyzna SMS-em miłość Romeowi. Nie ucieszy go to...

Romeo wkurzy Ewę w 3213. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3213. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Romeo – przygnieciony niechcianym uczuciem Eweliny – zwierzy się Witkowi (Witold Sosulski), że wcale nie szuka miłości.

- Tylko zabawy? A ona o tym wie? Bo coś mi się zdaje, że niekoniecznie… - odpowie kumpel.

- Po prostu… nie szukam dziewczyny. A ona szuka chłopaka…

- To jej to powiedz. I to jak najszybciej… Ona powinna wiedzieć, na czym stoi. Potem będzie tylko gorzej! - ostrzeże go Witek.

Ale Romeo okaże się tchórzem… To jasne, że rozmowa, którą będzie musiał przeprowadzić, nie będzie łatwa. I dlatego… wpadnie na idiotyczny pomysł, by Ewelina dała mu spokój. Poprosi o interwencję Ewę. Ale ona nie zgodzi się wyręczyć go z jego obowiązku i odmówi bycia posłańcem złych wieści:

- Słuchaj, mogę ci pomóc napisać pracę z polskiego, ale w sprawach damsko-męskich nie będę ci doradzać! Ewelina jest moją przyjaciółką i nie chcę jej stracić, bo mnie - w przeciwieństwie do ciebie - na niej zależy!

Ewelina rozstanie się z Romeem w 3215. odcinku „Barw szczęścia”

W 3215. odcinku „Barw szczęścia” Ewelina sama zapyta Romea o jego uczucia wobec niej i usłyszy, że on jej nie kocha. Załamana Markowska nie będzie chciała nikogo widzieć. A już na pewno nie Ewy, z którą zerwie przyjaźń twierdząc, że już nigdy w nic jej nie uwierzy.