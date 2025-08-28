Barwy szczęścia. Ewelina zerwie kontakty z Ewą. Ich przyjaźń się rozpadnie przez chłopaka - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3217 - piątek, 19.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W nowym sezonie serialu „Barwy szczęścia” Ewelina i Romeo nabroją w sklepie Grzelaków (Elżbieta Romanowska i Jakub Wieczorek). To będzie inicjatywa Markowskiej. Kiedy zostaną nakryci, dziewczyna ucieknie. Tego samego wieczora wyzna Bianchiemu miłość w SMS-ie. A jemu się to nie spodoba...

Ewelina i Romeo rozstaną się w 3215. odcinku „Barw szczęścia”

W 3215. odcinku „Barw szczęścia” Ewelina zapyta Romea wprost o jego uczucia, tłumacząc, że gubi się nie wiedząc, co sądzić o tym, że on nie odpowiada na jej SMS-y i nie odbiera telefonów… On zarzuci jej bycie natrętną:

- Ja też nie wiem, co mam myśleć, jak tak ciągle do mnie piszesz i dzwonisz!

- Jesteśmy razem! To chyba normalne, że chcę mieć kontakt!

- Ale przecież nie ciągle!

- Bo co? Bo ci przeszkadzam w spędzaniu czasu z innymi? - zapyta coraz bardziej zdenerwowana Markowska.

- Bo ty mnie chcesz na własność!

- Bo cię kocham!

- No i... co z tego? Scusi, Ewelina… Jesteś fajna i w ogóle, ale… - stwierdzi Bianchi.

- Ale... wolisz Ewę?

- Nie wolę. Po prostu przeginasz! Nie rozumiesz tego?

- Zaczynam rozumieć... Nigdy mi nie powiedziałeś, że też mnie kochasz.

- Bo nie kocham... Lubię cię, ale… - padną okrutne słowa.

- Jasne! Wiesz, co? Bardzo dobrze, że to koniec! Leć do Ewki! Na co czekasz?! - Markowska zamaskuje załamanie gniewem.

W 3217. odcinku „Barw szczęścia” Ewelina odetnie się od Ewy i Romea

Po rozstaniu Eweliny z Romeem Ewa zauważy sporą zmianę w jej nastawieniu. Zmartwi się, że to już koniec ich przyjaźni. W 3217. odcinku „Barw szczęścia” zwierzy się babci (Marzena Trybała) ze swoich obaw. Elżbieta przekona ją, by ratowała ich przyjaźń. Ale Markowska nie będzie odbierać jej telefonów. Walawska zapyta Bianchiego, czy on ma z Eweliną jakiś kontakt, ale i z nim nie będzie chciała mieć nic wspólnego:

- Nie odbiera... I nie odpisuje. Ewa, ja naprawdę nie wiedziałem o jej wcześniejszych problemach, przysięgam! - będzie się zarzekał.

W końcu dziewczyny się zobaczą i… nie wyniknie z tego nic dobrego.

- Powiesz mi, jak się czujesz? - zapyta Walawska.

- Od kiedy obchodzą cię moje uczucia?! - odpowie wzburzona Markowska.

- Od zawsze. Jesteśmy przyjaciółkami…

- Mylisz czasy: byłyśmy!

- Wiem, co możesz sobie myśleć, ale mnie i Romiego naprawdę nic nie łączy…

- Przestań ściemniać! (…) Nie wierzę ci i już nigdy nie uwierzę... Nawet jeśli nie kombinowałaś z nim za moimi plecami, to nie wmówisz mi, że koleś ci się nie podoba! Ale mam to gdzieś, bierz go sobie... Tylko dajcie mi oboje święty spokój!

Czy to już koniec przyjaznej relacji dziewczyn?