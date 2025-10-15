Barwy szczęścia, odcinek 3242: Aleks zrobi dla Romea miejsce w domu Grzelaków. Aldona podejmie decyzję - ZDJĘCIA

2025-10-15 9:33

W 3242. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Aldona (Elżbieta Romanowska) okaże Romeowi (Jacek Tyszkiewicz) ogromną wspaniałomyślność. Wybaczy mu kradzieże, kiedy usłyszy, co go do tego skłoniło. Grzelakowa upewni się o tym, że dobrze zrobiła, kiedy dowie się, że Bianchi podejmie pracę w skateshopie Kępskich. Zaproponuje Włochowi, by został u nich w domu na kolejny rok. A już wkrótce wróci Aleks (Hubert Wiatrowski) z Wielkiej Brytanii. Podzielą się jego pokojem…?

„Barwy szczęścia" odcinek 3242 - piątek, 24.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Powrót Aleksa z Londynu już niedługo. Nastolatek najpierw spędził wakacje na obozie językowym w Wielkiej Brytanii, a teraz kończy kontynuację rocznego pobytu w Anglii połączonego z nauką w szkole. W ramach szkolnej wymiany do Aldony i Borysa (Jakub Wieczorek) przyjechał Romeo.

To dlatego Romeo z serialu „Barwy szczęścia” nie tęskni za rodziną!

Jakiś czas temu w serialu „Barwy szczęścia” Borys zapytał Romea, czy stęsknił się za swoją rodziną. Chłopak odpowiedział, że średnio i że u Grzelaków jest mu dobrze. Potem szybko wykręcił się od kontynuowania niezręcznej rozmowy.

Wspaniałomyślna decyzja Aldony w 3242 odcinku "Barw szczęścia”

Romeo przyzna się do tego, że okradał Grzelaków. Powie im też, że w ojczyźnie nie ma nawet domu. Jego rodzice stracili pracę z powodu zwolnień, a kiedy nie byli w stanie płacić czynszu, zostali bezdomnymi. Niestety, we Włoszech bardzo łatwo kogoś eksmitować. Razem z matką i ojcem sypiał latem pod namiotem, a zimą w noclegowni. Dlatego Bianchi zdecyduje się zostać w Polsce na kolejny rok i poszukać stałego zajęcia.

W 3242 odcinku serialu „Barwy szczęścia” Romeo zacznie pracę w skateshopie u Wiktora (Grzegorz Kestranek). Aldona, widząc jego starania i motywację do poprawy swojego trudnego losu, zaproponuje mu, by pozostał u nich w domu. Nawet w obliczu powrotu Aleksa z Londynu. Wszystko pięknie, tylko że będzie musiał dzielić swój pokój z nieznanym chłopakiem… Ale pewnie da się to wszystko jakoś poukładać.

