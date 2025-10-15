Barwy szczęścia, odcinek 3242: Aleks zrobi dla Romea miejsce w domu Grzelaków. Aldona podejmie decyzję - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3242 - piątek, 24.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Powrót Aleksa z Londynu już niedługo. Nastolatek najpierw spędził wakacje na obozie językowym w Wielkiej Brytanii, a teraz kończy kontynuację rocznego pobytu w Anglii połączonego z nauką w szkole. W ramach szkolnej wymiany do Aldony i Borysa (Jakub Wieczorek) przyjechał Romeo.

To dlatego Romeo z serialu „Barwy szczęścia” nie tęskni za rodziną!

Jakiś czas temu w serialu „Barwy szczęścia” Borys zapytał Romea, czy stęsknił się za swoją rodziną. Chłopak odpowiedział, że średnio i że u Grzelaków jest mu dobrze. Potem szybko wykręcił się od kontynuowania niezręcznej rozmowy.

Wspaniałomyślna decyzja Aldony w 3242 odcinku "Barw szczęścia”

Romeo przyzna się do tego, że okradał Grzelaków. Powie im też, że w ojczyźnie nie ma nawet domu. Jego rodzice stracili pracę z powodu zwolnień, a kiedy nie byli w stanie płacić czynszu, zostali bezdomnymi. Niestety, we Włoszech bardzo łatwo kogoś eksmitować. Razem z matką i ojcem sypiał latem pod namiotem, a zimą w noclegowni. Dlatego Bianchi zdecyduje się zostać w Polsce na kolejny rok i poszukać stałego zajęcia.

W 3242 odcinku serialu „Barwy szczęścia” Romeo zacznie pracę w skateshopie u Wiktora (Grzegorz Kestranek). Aldona, widząc jego starania i motywację do poprawy swojego trudnego losu, zaproponuje mu, by pozostał u nich w domu. Nawet w obliczu powrotu Aleksa z Londynu. Wszystko pięknie, tylko że będzie musiał dzielić swój pokój z nieznanym chłopakiem… Ale pewnie da się to wszystko jakoś poukładać.

Barwy szczęścia. Oto nowy syn Grzelaków. Włoch Romeo zastąpi Aleksa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.