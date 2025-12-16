Barwy szczęścia, odcinek 3281: Madzia spłaci Sebastiana. Wreszcie przestanie mieć u niego dług - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3281 - piątek, 19.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu „Barwy szczęścia" Madzia tylko bardzo krótko pracowała w fundacji na rzecz pomocy ofiarom przemocy seksualnej. Zwierzyła się Oliwce (Wiktoria Gąsiewska), że wróciło do niej to, o czym tak bardzo chciałaby zapomnieć. O tym samym powiedziała Grażynie – że przeszłość tkwi w naszej głowie cały czas, także podczas rozmów z innymi ludźmi. Tak objawia się trauma.

Madzia w tarapatach finansowych w 3278. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3278. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Grażyna dowie się od Madzi – po tym, jak zobaczy u niej w mieszkaniu pewne dokumenty – że ma długi. Banaś przyzna się, że zalega z czynszem od kilku miesięcy i ma też innych wierzycieli, więc wzięła pożyczkę, której nie ma z czego spłacić. W 3281. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Madzia zrobi dobry użytek z pieniędzy, które pożyczy jej Grażyna. Wiracka bowiem domyśli się, że przyjaciółka ma kłopoty finansowe. Obieca jej pomoc, także pożyczając jej pieniądze. To smutne, że Madzia wpadła w finansowe tarapaty w wyniku tego, przez co przeszła i nie mogła pracować. Gdyby gwałciciel Henryk (Zbigniew Suszyński) nie zmarł i został skazany, ona jako ofiara gwałtu miałaby prawo do zadośćuczynienia finansowego jako rekompensaty za krzywdę psychiczną, fizyczną, leczenie i utracone dochody. Ale w serialu „Barwy szczęścia” nawet gdyby żył, to i tak nie zostałby ukarany, co dała Madzi do zrozumienia Natalia (Maria Dejmek) – nie zachowały się ślady biologiczne sprawcy. A Kodur (Oskar Stoczyński) przesłuchiwał ofiarę w skandalicznie tendencyjny sposób, dowodząc niemal, że to Madzia była winna, bo wypiła alkohol, miała sukienkę i… się śmiała!

Madzia spłaci Sebastiana w 3281. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3281. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Madzia zwróci się do instytucji finansowej o pomoc w rozłożeniu długu na raty. Spotka się z Grażyną w Feel Good i powie jej:

- Zapłaciłam zaległości czynszowe Dominice i jest OK.

- Super! Ale ten Sebastian, właściciel mieszkania, nie naciskał jakoś bardzo?

- Nie… To ja nie czułam się z tym dobrze.

Madzia wyjdzie na prostą przede wszystkim dzięki Grażynie, z którą bardzo się zbliżyły po tym, jak stary Kępski skrzywdził Banaś. Przed laty zgwałcił też przecież i Wiracką...