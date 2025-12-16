Barwy szczęścia, odcinek 3281: Agnieszka nie daruje ojcu wizyty u Kasi. Czesławowi będzie za nią wstyd - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3281 - piątek, 19.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W odcinku 3278. serialu „Barwy szczęścia" Łukasz (Michał Rolnicki) zerwie z Agnieszką mówiąc jej na koniec ostro, co sądzi o ich relacji. Jego słowa nie będą miłe, ale prawdziwe. To będzie ich ostateczny koniec.

Białe kłamstwo Czesława w 3281. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3281. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Czesław odwiedzi Kasię pod pretekstem odprowadzenia Ksawerego na zakończenie roku szkolnego. Będzie chciał po prostu wyrwać się z Włocławka i od Agnieszki. Dlatego kiedy ona zadzwoni podczas rodzinnego śniadania u Górki, on nie będzie chciał odebrać telefonu. Kasia właściwie włoży mu dzwoniący aparat w dłoń.

- Cześć tato, a gdzie ty jesteś? – da się słyszeć w słuchawce głos Agnieszki.

- No przecież wiesz – u Kasi.

- Mogłeś mnie uprzedzić. Przyjechałam specjalnie z ciastem i pocałowałam klamkę.

- No przepraszam, ale pomyślałem, że zostanę tu kilka dni.

- Widzę, że najważniejsza jest teraz druga córeczka. Miło, wiesz? – po czym obrażona siostra Kasi zerwie połączenie.

- Załatwię, jak wrócę. Może zadzwonię później, bo wyprawiamy tu Ksawerego na obóz do Czarnogóry. Przekażę, dziękuję – powie na koniec Czesław, chociaż Agnieszka już od dawna będzie rozłączona. Zarzeczny będzie wstydził się za nią i nie będzie chciał, by Kasia zdała sobie sprawę z tego, jaka potrafi być niegrzeczna. Dlatego przekaże jej i wnukowi, że druga córka serdecznie ich pozdrawia, choć nie będzie to prawda.

Porwanie Czesława w 3281. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W tym samym, 3281. odcinku serialu „Barwy szczęścia", Kasia zaoferuje Czesławowi, by po wyjeździe Ksawerego pojechali razem do Mariusza (Rafał Cieszyński) do Brzezin. Radość ojca z zaproszenia nie potrwa długo, bo nagle zjawi się Agnieszka, by – jak się wyrazi – porwać go na wakacje do domku nad jeziorem. Miała to być romantyczna niespodzianka dla Łukasza, już nieaktualna… Zarzeczny będzie kompletnie przybity tym, że ma jechać z Agnieszką i jednocześnie zupełnie jej uległy. Zdziwiona Kasia zauważy jego dziwne zachowanie, na które wcześniej nie zwróciła uwagi.