Barwy szczęścia, odcinek 3281: Agnieszka nie daruje ojcu wizyty u Kasi. Czesławowi będzie za nią wstyd - ZDJĘCIA

Anna Kilian
2025-12-16 16:09

W 3281. odcinku serialu „Barwy szczęścia" przyjemne rodzinne śniadanie Kasi (Katarzyna Glinka), Ksawerego (Bartosz Gruchot) i Czesława (Marian Jaskulski) przed wyjazdem chłopca do Czarnogóry zakłóci telefon Agnieszki (Katarzyna Tlałka) do ojca. Górkę zastanowi to, że nawet nie będzie chciał go odebrać. Agnieszka obrazi się na Zarzecznego, że został u jej siostry na noc i zerwie połączenie z Czesławem. On uda, że z nią dalej rozmawia i przekaże jej pozdrowienia, bo będzie się wstydził jej zachowania. Niestety, druga córka wkrótce pojawi się niezapowiedziana.

„Barwy szczęścia" odcinek 3281 - piątek, 19.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W odcinku 3278. serialu „Barwy szczęścia" Łukasz (Michał Rolnicki) zerwie z Agnieszką mówiąc jej na koniec ostro, co sądzi o ich relacji. Jego słowa nie będą miłe, ale prawdziwe. To będzie ich ostateczny koniec.

Białe kłamstwo Czesława w 3281. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3281. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Czesław odwiedzi Kasię pod pretekstem odprowadzenia Ksawerego na zakończenie roku szkolnego. Będzie chciał po prostu wyrwać się z Włocławka i od Agnieszki. Dlatego kiedy ona zadzwoni podczas rodzinnego śniadania u Górki, on nie będzie chciał odebrać telefonu. Kasia właściwie włoży mu dzwoniący aparat w dłoń.

- Cześć tato, a gdzie ty jesteś? – da się słyszeć w słuchawce głos Agnieszki.

- No przecież wiesz – u Kasi.

- Mogłeś mnie uprzedzić. Przyjechałam specjalnie z ciastem i pocałowałam klamkę.

- No przepraszam, ale pomyślałem, że zostanę tu kilka dni.

- Widzę, że najważniejsza jest teraz druga córeczka. Miło, wiesz? – po czym obrażona siostra Kasi zerwie połączenie.

- Załatwię, jak wrócę. Może zadzwonię później, bo wyprawiamy tu Ksawerego na obóz do Czarnogóry. Przekażę, dziękuję – powie na koniec Czesław, chociaż Agnieszka już od dawna będzie rozłączona. Zarzeczny będzie wstydził się za nią i nie będzie chciał, by Kasia zdała sobie sprawę z tego, jaka potrafi być niegrzeczna. Dlatego przekaże jej i wnukowi, że druga córka serdecznie ich pozdrawia, choć nie będzie to prawda.

Porwanie Czesława w 3281. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W tym samym, 3281. odcinku serialu „Barwy szczęścia", Kasia zaoferuje Czesławowi, by po wyjeździe Ksawerego pojechali razem do Mariusza (Rafał Cieszyński) do Brzezin. Radość ojca z zaproszenia nie potrwa długo, bo nagle zjawi się Agnieszka, by – jak się wyrazi – porwać go na wakacje do domku nad jeziorem. Miała to być romantyczna niespodzianka dla Łukasza, już nieaktualna… Zarzeczny będzie kompletnie przybity tym, że ma jechać z Agnieszką i jednocześnie zupełnie jej uległy. Zdziwiona Kasia zauważy jego dziwne zachowanie, na które wcześniej nie zwróciła uwagi.

Barwy szczęścia, odcinek 3281. Czesław (Marian Jaskulski), Kasia (Katarzyna Glinka)
