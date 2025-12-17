Barwy szczęścia, odcinek 3288: Zakochany Romeo w końcu wyzna Ewie swoje uczucia! Jej odpowiedź mocno go zszokuje - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3288 - wtorek, 6.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3288 odcinku "Barw szczęścia" Wiktor nie będzie mógł dłużej patrzeć na Ewę i Romeo, którzy choć będą się kochać, to wciąż nie będą razem. Tym bardziej, że dostrzeże to gołym okiem, gdy po 18-Włocha, którą zorganizuje mu w skateshopie i na którą wpadnie także Walawska, nastolatkowie znów się do siebie zbliżą, a Bianchi zrozumie, ile dziewczyna tak naprawdę dla niego znaczy.

I stąd w 3288 odcinku "Barw szczęścia" Kępski postanowi pomóc swojemu młodszemu koledze i poratować go radą w sprawach sercowych. Szczególnie, gdy upewni się w tym, że i Walawskiej na nim zależy, co dostrzeże, gdy wpadnie ona do skateshopu niby na wywiad z nim, ale i Bianchi nie ujdzie jej uwadze. I z tego względu poradzi Romeo, aby w końcu wyznał jej swoje uczucia!

- Stary, jak tak będziesz dłużej dywagował, to ktoś ci ją sprzątnie sprzed nosa i tyle!… Bierz się do roboty, imię zobowiązuje! - zasugeruje mu Wiktor.

Ewa i Romeo wreszcie wyznają sobie miłość w 3288 odcinku "Barw szczęścia"!

Słowa Wiktora w 3288 odcinku "Barw szczęścia" tak trafią do Romeo, że od razu postanowi on pójść za jego radą. Zwłaszcza, że nie nie będzie chciał znów stracić Ewy, a już tym bardziej, gdyby miałby się nią zainteresować inny chłopak. Dlatego Bianchi się odważy i w końcu wyzna ukochanej, co tak naprawdę do niej czuje!

- Zależy mi na tobie... Serio - wyzna jej Romeo.

Oczywiście, w 3288 odcinku "Barw szczęścia" Ewa nie pozostawi tego bez komentarza i korzystając z okazji także postanowi mu się odwzajemnić tym wyznaniem. Szczególnie, że będzie czuć dokładnie to samo i już nie będzie miała zamiaru z tego rezygnować nawet mimo tego, co wcześniej wydarzyło się między nim, nią i Eweliną (Amelia Listwoń)!

- Mnie na tobie też... - odwzajemni Ewa, czym nieco go zaskoczy!

Walawska i Bianchi w końcu będą razem w 3288 odcinku "Barw szczęścia"!

Tym bardziej, że w świetle ostatnich zdarzeń obie przyjaciółki nie chciały go znać, a zwłaszcza, gdy w końcu same się pogodziły, a on musiał się obejść smakiem. Jednak, gdy w końcu powiedział im prawdę o sobie i wszystko wytłumaczył, to już wtedy Ewa spojrzała na niego łaskawszym okiem. Do tego stopnia, że w 3283 odcinku "Barw szczęścia" postanowiła wpaść na jego 18. urodziny i już dłużej nie chować urazy, nawet mimo obiekcji Eweliny!

A w kolejnych odcinkach nawet się do niego zbliżyć i poczuć do niego to samo, co wcześniej! Aż w końcu w 3288 odcinku "Barw szczęścia" także mu to wyznać i wreszcie związać się z nim na dobre!