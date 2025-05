Barwy szczęścia, odcinek 3198: Madzia odsunie się od własnej rodziny. Brak wsparcia to nie jedyny powód – ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3198: Tomasz zobaczy, że tylko Grażyna go rozumie. Zejdą się znowu> – ZDJĘCIA

Koniec Barw szczęścia. Natalia nie spojrzy Cezaremu w oczy. To kłamstwo wykończy ją w ostatnim 3202 odcinku - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

„Barwy szczęścia" odcinek 3198 - poniedziałek, 26.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu „Barwy szczęścia" Madzia przystała na propozycję Wiktora poprowadzenia fundacji na rzecz pomocy ofiarom przemocy seksualnej. Tak by dobrze wykorzystać fundusze pochodzące ze spadku po Henryku (Zbigniew Suszyński), nazywane przez młodszego Kępskiego „brudnymi pieniędzmi”. Wiktor złożył też ofertę Grażynie, ale Madzia go ubiegła. Jego mama się zgodziła.

Madzia opowie o złych relacjach z ojcem w 3198. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3198. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Oliwka zaprosi Madzię na Wigilię organizowaną po raz pierwszy przez Grażynę i Wiktora, ale ona nie będzie zachwycona. Zbrowska zapyta przyjaciółkę, czy ma lepszy pomysł, jak spędzić święta:

- Nie mam żadnego. Mama mnie zapraszała, ale wiesz, że nie lubię jej nowego partnera, a z ojcem mi nie po drodze.

- No właśnie wiem – odrzeknie na to Oliwka.

Relacje Madzi z mężczyznami nie układają się najlepiej. Nie miała na tyle szczęścia, by mieć kochającego ojca czy ojczyma. Do tego doszła gehenna, jaką zgotował jej Henryk. Nigdy nie wypowiedziała się na temat wsparcia, jakie w trudnym czasie dostała od swojej rodziny, więc pewnie go nie było. Nic dziwnego, że nie chce z nią spędzać świąt.

Tajny pakt Grażyny i Tomasza w 3198. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3198. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Madzia przyzna się Oliwce, że rewelacja na temat tego, kto jest ojcem Wiktora, tylko go od niej oddaliła. Za to Grażyna i Tomasz (Jakub Sokołowski) chcieliby ich ponownie połączyć. Tomek stwierdzi, że muszą to zrobić dyskretnie.

Barwy szczęścia. Tomasz i Wiktor spadek po ojcu poświęcą na fundację dla ofiar przemocy. Wciągną w nią Madzię Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.