Barwy szczęścia, odcinek 3198: Karol pogodzi się z Gabrysią. Ulży jej, kiedy dowie się prawdy – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3198 - poniedziałek, 26.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu „Barwy szczęścia" Gabrysia była swatana z Karolem. To Damian (Michał Lesień-Głowacki) wpadł na pomysł, by ich ze sobą połączyć, bo był zazdrosny o Beatę (Anita Jancia-Prokopowicz). Nic dobrego z tego nie wyszło. Ich wspólne wyjście do kina było katastrofą.

Karol i Darek naśmiewali się z Gabrysi w serialu „Barwy szczęścia"

Po pierwszej wspólnej nocy Darek (Andrzej Niemyt) zwierzył się Karolowi, że spotykał się z Gabrysią, „żeby się nawrócić”. W ten sposób ją skrzywdził. Nie było w tym nic zabawnego, ale Karol wybuchnął śmiechem i opowiedział mu, jak to Gabi chciała się z nim umawiać. Obydwaj się zaśmiewali z „pecha” Bogu ducha winnej dziewczyny.

Gabrysia i Karol wszystko sobie wyjaśnią w 3198. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3198. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Gabrysia natknie się na Karola w szkole, kiedy przyjdzie przekazać Beacie prezent dla Grzesia – smartfon – i przy okazji się z nim spotkać. Zaprosi go do gabinetu na kawę. Będzie niezręcznie, bo lekarz będzie czuł, że powinien jakoś wytłumaczyć się z tego, dlaczego umawianie się im nie wyszło. Gabi przejmie inicjatywę i powie, że nie trzeba niczego wyjaśniać. Czubak zapyta, czy to Darek jej o nich powiedział.

- Darek mi nic nie powiedział. Sama się domyśliłam. Nie przejmuj się. Tak naprawdę to mi ulżyło. Wychodziło na to, że coś jest ze mną nie tak, że to jest moja wina, że mi nie wychodzi z facetami.

- Naprawdę tak o sobie myślałaś? Przepraszam.

- Ty byłeś wobec mnie bardzo w porządku.

Przy okazji Niedzielska poruszy kwestię ujawnienia się, do czego Karol wciąż nie będzie przekonany.