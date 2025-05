Barwy szczęścia, odcinek 3194: Grażyna dostanie swoją szansę. Dzięki Madzi odżyje i zacznie od nowa – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3194 - wtorek, 20.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Grażyna od lat próbuje dojść do ładu ze swoimi traumatycznymi wspomnieniami, które nigdy jej nie opuszczą. Miesiąc wcześniej, kiedy Wanda (Maja Barełkowska) leżała w szpitalu po utracie przytomności - gdy rewelacja na temat jej męża i Wiktora wyszła na jaw – jego mama uznała, że najwyższy czas się z nią pojednać. Tak zrobiła, a nawet uwierzyła Kępskiej, że nie wiedziała o zgwałceniu jej przez Henryka.

Atak Wandy na Grażynę w serialu „Barwy szczęścia"

Nastawienie Wandy do Grażyny zmieniło się znowu po pogrzebie Henryka w serialu „Barwy szczęścia". Kępska wściekła się, że na pożegnaniu jej męża były tylko trzy osoby. Oświadczyła mamie Wiktora, że powinna być wdzięczna Henrykowi za mieszkanie, które jej kupił, co „ustawiło” ją „na resztę życia”. Przecież „tyle od niego dostała”…! Okrutne słowa.

Przyszłość Grażyny w 3194. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3194. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Madzia przystanie na propozycję Wiktora poprowadzenia fundacji na rzecz pomocy ofiarom przemocy seksualnej. Tak by dobrze wykorzystać „brudne pieniądze”, jak je nazywa młodszy Kępski, pochodzące ze spadku po Henryku. Grażyna wpadnie do skateshopu, a tam Wiktor zapyta mamę, czy chce dołączyć do fundacji, której szefować ma Banaś. Wtedy uśmiechnięta Grażyna wyzna, że Madzia już ją o to zapytała:

- Pomyślałam, że najpierw z tobą o tym porozmawiam.

- Ona tu rządzi, ale fajnie, że jesteś. Dzięki, mamo.

Wygląda na to, że Grażyna będzie mogła zacząć od nowa. Przekuć swoją traumę w coś pozytywnego. Kiedy będzie mogła pomóc innym pokrzywdzonym kobietom, znowu poczuje, że życie ma sens.

