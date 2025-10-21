Barwy szczęścia, odcinek 3239: Grażyna poróżni się z Tomaszem. Nie wybaczy wciągania jej w spisek - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3239 - wtorek, 21.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu „Barwy szczęścia" Grażyna i Tomasz wznowili ciepłe relacje. Śmierć Henryka na powrót zbliżyła ich do siebie. To w Grażynie Tomek znalazł najwięcej zrozumienia, kiedy okazało się, że nie jest ojcem Wiktora (Grzegorz Kestranek), ale jego starszym bratem.

Sekretne porozumienie Grażyny i Tomasza w „Barwach szczęścia"

W serialu „Barwy szczęścia" Madzia (Natalia Sierzputowska) rozstała się z Wiktorem. On nadal chciałby z nią być, ale dla Banaś to nie wchodzi w grę. Zwłaszcza że jej gwałciciel okazał się jego biologicznym ojcem. Za to Grażyna i Tomasz wciąż widzą ich razem.

Intryga Tomasza wyjdzie na jaw w 3239. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3239. odcinku serialu „Barwy szczęścia" relacja Tomasza i Grażyny się popsuje. Tomek zaaranżuje wypad matki z byłą dziewczyną na zakupy, rzekomo po to, by Wanda oderwała się od myśli o Henryku i skupiła na przyszłości. Stąd przekonanie jej, by kupiła z Grażyną nowe zasłony do nowego mieszkania. Plan się uda i uradowana – wreszcie uśmiechnięta - Wanda wróci z sukienką, kapeluszem, rękawiczkami, płaszczem i butami. Bez zasłon. Otwierając szafę zauważy, że zniknęły ubrania męża, które Tomasz chyłkiem wyniósł z domu pod jej nieobecność. Powie synowi kilka gorzkich słów.

- Ale tobie się dziwię, że dałaś się wciągnąć w ten spisek – rozczarowana Wanda zwróci się do Grażyny z pretensjami.

- O niczym nie wiedziałam – padnie szczera odpowiedź.

- I mam ci uwierzyć? – zapyta podejrzliwie Kępska.

- To prawda. Grażyna o niczym nie miała pojęcia. To moja wina – przyzna się Tomek, a matka każe im obojgu wyjść.

Grażyna będzie wzburzona:

- Ona jest w żałobie, a ty wchodzisz w jej życie z buciorami. Nie decyduj za nią, co jest dla niej dobre, a co złe. Nie intryguj za jej plecami, a już na pewno nie wciągaj mnie w te gierki!

Wyjdzie wściekła z domu Wandy.