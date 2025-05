Barwy szczęścia, odcinek 3184: Wanda zacznie rozpamiętywać śmierć Henryka. Szybko zapomni o podłości męża – ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3195: Koniec Agnieszki i Łukasza? Nie zgodzi się przeprowadzić do niego do Warszawy - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3184 - wtorek, 06.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Załamana Wanda nie radzi sobie ze sobą po śmierci męża. Obraża wszystkich wokół, potem przeprasza, a następnie znowu rani innych. Tomasz zasugerował jej pomoc psychologa…

Pogarda Wandy dla bezdomnego w 3184. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3184. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Wanda zachowa się źle wobec bezdomnego (Grzegorz Falkowski). Razem z Tomaszem wystawią przed dom kartony z ubraniami Henryka. Przechodzący bezdomny zostanie przez Tomka obdarowany jego płaszczem, butami, szalikiem i kaszkietem. Patrząc na to, Kępska będzie z trudem hamowała niezadowolenie. A kiedy zachwycony mężczyzna podziękuje jej synowi, a Wandzie będzie chciał uścisnąć dłoń, wycofa się ze wstrętem. Takiej żony Henryka jeszcze nie znaliśmy...

Wanda nie odda ubogim ubrań Henryka w 3184. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3184. odcinku serialu „Barwy szczęścia" po wyjściu Tomasza do Wandy zadzwoni kurier z firmy, która miała odebrać kartony. Ona jednak, wpatrując się w fotografię Henryka, odpowie mu, że to pomyłka. A potem wyjdzie z domu, by z powrotem wnieść do niego pudła z ubraniami męża...