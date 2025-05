Barwy szczęścia, odcinek 3184: Wanda pogardliwie potraktuje bezdomnego. Będzie zła na Tomasza za jego dobre serce – WIDEO, ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3195: Koniec Agnieszki i Łukasza? Nie zgodzi się przeprowadzić do niego do Warszawy - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3184 - wtorek, 06.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Zachowanie Wandy stało się trudne do zniesienia po śmierci Henryka. Kępska rani ludzi wokół siebie. Tomasz dowiedział się od niej, że zawiódł ją i ojca. A Grażyna (Kinga Suchan), że powinna być wdzięczna swojemu gwałcicielowi.

Wanda się załamała w serialu „Barwy szczęścia"

Wanda przeprosiła Tomasza w serialu „Barwy szczęścia" i wytłumaczyła, że nie radzi sobie psychicznie. Stwierdziła, że to długo tłumiona agresja i wściekłość dają o sobie znać. Tomek namawia ją do skorzystania z pomocy psychologa. Matka jednak nie jest chyba do tego przekonana, a czas pokaże, że wcale nie będzie z nią lepiej.

Wanda okaże pogardę bezdomnemu w 3184. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3184. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Tomasz przekona Wandę, by oddać rzeczy Henryka do schroniska dla bezdomnych. Tak mu się będzie wydawało, bo widząc ubrania męża w kartonach, matka zacznie zmieniać zdanie. Zwłaszcza kiedy zainteresuje się nimi przechodzący bezdomny. Tomek wyjmie z jednego z pudeł eleganckie okrycie i wręczy mężczyźnie, ku nieskrywanemu niezadowoleniu Kępskiej:

- To dobry płaszcz, drogi – zaznaczy kąśliwie patrząc na bezdomnego z odrazą.

- Zamierzasz go sprzedać…? Nie? To panu się chyba bardziej przyda – odpowie syn.

Mężczyzna będzie wniebowzięty dostawszy płaszcz, szalik, buty i czapkę.

- Zima już niestraszna w takim płaszczu. Niech panu Bóg wynagrodzi. I pani… - spróbuje uścisnąć Wandzie rękę, ale ona wycofa się z wyrazem obrzydzenia na twarzy. Żałoba rządzi się swoimi prawami, ale takie zachowanie, jakie zaprezentuje Kępska, jest po prostu wstrętne...

