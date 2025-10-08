Barwy szczęścia, odcinek 3238: Kiepskie pomysły Wandy przerażą Tomasza. Dojdzie do wniosku, że z matką jest coś nie tak

„Barwy szczęścia" odcinek 3238 - poniedziałek, 20.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu „Barwy szczęścia" Wanda nie zdecydowała się na to, by zrobić pierwszy krok na drodze do tego, by zacząć żyć własnym życiem po śmierci Henryka i oddać ubogim jego eleganckie ubrania. Kiedy zadzwonił do niej kurier z firmy, która miała odebrać kartony, odpowiedziała, że to pomyłka.

Święta ze wspominkami o Henryku w „Barwach szczęścia"

W serialu „Barwy szczęścia" Wanda celebruje pamięć o Henryku. Wigilia odbyła się pod hasłem wspominania zmarłego i pominięcia licznych złych uczynków, jakie wyrządził innym. Na etażerce stanęło zdjęcie męża gwałciciela...

Przerażający pomysł Wandy w 3238. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3238. odcinku serialu „Barwy szczęścia", po wielu miesiącach delikatnych nacisków i tłumaczeń, Tomasz wreszcie przekona matkę, by spróbowała zerwać z przeszłością sprzedając dom i kupując mieszkanie. Znajdzie je dla niej Małgorzata (Adrianna Biedrzyńska). Ale jego radość z jej decyzji przyćmi spostrzeżenie, że jednak niewiele to zmieni, bo razem z jej rzeczami do nowego lokum powędrują wszystkie rzeczy Henryka… Nie tylko pamiątkowy egzemplarz magazynu motoryzacyjnego, zakupiony przez jego zmarłego ojca. Wanda będzie sobie wyrzucać, że nie zapytała Zwoleńskiej o wymiary windy. Tomasz dowie się w ten sposób, że matka zamierza przewieźć caluteńką szafę ubrań ojca i jego wielkie biurko. Przerażony tym pomysłem Tomek powie jej:

- Chyba nie chcesz zabrać tu wszystkich gratów z domu? Mamo, nowe mieszkanie to nowy początek. Jak zagracisz je starymi rzeczami, to nigdy nie pójdziesz do przodu.

Ale Wanda stwierdzi tylko, że on niczego nie rozumie, że to przecież część jej życia…

Cytat za: Swiatseriali.interia.pl