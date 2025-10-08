Barwy szczęścia, odcinek 3238: Wanda poróżni Tomasza i Oliwkę. Zobaczy, że ukochana myśli tylko o sobie

„Barwy szczęścia" odcinek 3238 - poniedziałek, 20.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu „Barwy szczęścia" Oliwka jest cięta na Wandę od czasu propozycji Tomasza, by zamieszkali wspólnie po jej odejściu od Henryka. Kategorycznie nie zgodziła się wówczas na to – nie chciała zamieszkać z kobietą, która zamiatała występki męża pod dywan. Po jego śmierci zaproponowała, by to syn wprowadził się z Oliwką do niej. Serio?! Po tym, jak to Zbrowska wyprowadziła się od Tomka, by nie przebywać z nią w tej samej przestrzeni…?

Propozycja Tomasza dla Oliwki w 3238. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

Tomasz liczył na to, że depresja matki z czasem złagodnieje. Nie udało mu się namówić jej na wizytę u specjalisty. W 3238. odcinku "Barw szczęścia" zobaczy, że wcale nie jest lepiej, więc wpadnie mu do głowy pomysł, jak ją wyciągnąć z domu. Poprosi o współpracę Oliwkę...

Tomasz rozczarowany Oliwką w 3238. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3238. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Tomasz zauważy w rozmowie z Oliwką, że wściekłość Wandy na Henryka za całe zło, jakie wyrządził wielu kobietom, w tym Grażynie (Kinga Suchan) i Madzi (Natalia Sierzputowska) minęła. Zastąpiła ją głęboka żałoba i tęsknota za zmarłym. Zbrowska po raz kolejny powtórzy to, o czym Tomek dobrze wie – że matce bezwzględnie potrzebna jest terapia. Ale co im obojgu po tej wiedzy, skoro Wanda odmawia pomocy…? Poprosi Oliwkę, by namówiła ją na wyjście do miasta, choćby na zakupy. Naiwny Tomasz! Ukochana z miejsca odrzuci jego pomysł, wymawiając się pracą związaną z zamówieniami na jej kremy. Po chwili powie mu dobitnie, że nigdy nie wybierze się z jego matką na żadne zakupy. Tomek nie przyjmie tego dobrze. Wypomni Oliwce, że w ogóle nie angażuje się w ich wspólne sprawy. Ona jeszcze mocniej da mu do zrozumienia, że jej stanowisko jest odmienne:

- Byłoby miło, gdybyś nie robił założenia, że to, co ja mam do zrobienia, jest mniej ważne niż kupowanie zasłon z twoją mamą.

Tomasz odbierze jej słowa jak przejaw egoizmu, o który jej nie podejrzewał. Czy ich związek ucierpi z powodu stosunku Oliwki do jego matki?

Cytat za: Swiatseriali.interia.pl